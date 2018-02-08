〈台藥廠助健保節流〉台廠供應健保用藥總量達75% 維護醫療品質

台灣製藥產業發展已有 70 年歷史，實施全民健保後，醫療品質揚名國際，主要是台灣製藥業者供應醫療院所健保用藥總量 75%，功不可沒，足以證明台灣製藥產業製造能力及品質已能供應國人優良的醫療品質所需。

為因應藥價調查造成的獲利衝擊，台灣製藥業者不斷精進研發技術，開發更先進劑型，取得和原廠一樣的生體相等性 (Bioequivalence；BE)，證明和原廠具有一樣的品質，讓民眾可以用更便宜的價格使用跟原廠品質一樣的藥品。

台灣藥廠配合政府嚴格執行 PIC/S GMP 作業規範，迄今國內共有 137 家製藥工廠通過 PIC/S GMP 稽查，其中專注學名藥的 GMP 藥廠，有多家是目前股票上市櫃的優質公司，例如股票上市的生達 (1720-TW)、永信 (3705-TW)、中化 (1701-TW)、杏輝 (1734-TW) 及上櫃的南光 (1752-TW)、美時 (1795-TW)、東洋 (4105-TW)、濟生 (4111-TW) 及晟德 (4123-TW) 等。

加上 TFDA 在推動 GMP 制度與國際接軌不遺餘力，讓台灣藥廠的生產品質 GMP 管理制度及藥品品質獲得國際認同，台灣藥廠除了不間斷的供應全民健保物美價廉的學名藥之外，也具有拓展海外市場的實力，其中包括生達、中化、永信、美時、南光等多家知名製藥廠，都已經通過美國查廠，有產品外銷美國的實績。