〈台藥廠助健保節流〉健保連年砍藥價 生達成長轉靠外銷

成立於 50 年的老牌製藥廠生達 (1720-TW) 總經理范滋庭表示，健保砍藥價是趨勢，加上 TFDA 要求規範趨嚴，公司持續進行南向布局，去年東南亞市場營收已達 2 億元，今年有機會上看 3 億元。

對於民眾的原廠藥迷思，認為原廠藥比學名藥好，范滋庭表示，原廠專利藥只是貴，但不一定最好，根據研究，學名藥與原廠藥的血中濃度很接近，但是學名藥上市價格只有原廠藥的 8 折，可以幫健保省錢。

為了升級轉型，生達持續每年投入近 2 億元的研發經費，培植頂尖的研發人員，目前常設研發人員超過 60 人，其學名藥研發技術，可以通過與原廠藥進行餐前及餐後生體相等性 (Bioequivalence；BE) 臨床試驗，接軌歐美先進國家的品質要求，生達目前已經有藥品外銷美國、日本，另有多項藥品送件美國 FDA 審核中，研發技術與國際齊頭並行。

至於中國大陸在前年開始推動一致性評價政策，將其藥品品質及臨床實驗標準提高到歐美條件，生達透露，已有多家中國藥企進一步接觸，尤其是目前規劃美國市場的品項，符合餐前、餐後生體相等性，能夠滿足一致性評價政策的高標準品質，將創造該品項極大化的經濟規模，預估今年起，來自中國的技術合作需求案，將快速成長。