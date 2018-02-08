HomePod開賣對亞馬遜造成威脅？分析師這麼看...

蘋果 (AAPL-US) 的 HomePod 產品的開賣，將促使智慧音箱進入戰國時代，根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院指出，2018 年各智慧音箱產品的市占率排名，亞馬遜 (AMZN-US) 儘管較 2017 年的市占率 69.1% 下滑，仍獨占鰲頭，市占率達 50.8%，接續則為 Google (GOOG-US) Home 系列的 21.6%。Apple HomePod 今年的市占率預計將達 8.9%，此外，阿里巴巴與小米的智慧音箱產品市占率則分別為 6.3% 與 5.1%。

針對 Apple 推出的智慧音箱 HomePod，拓墣產業研究院分析師田智弘認為，僅管 HomePod 備受市場期待，仍面臨著龍頭廠商的競爭和中國廠商的急起直追。

田智弘表示 HomePod 存在以下三項不利因素，一為產品定位落差，HomePod 被定位為家中的音樂家，與市場認知的智慧家庭接口並不相同。

第二、生態圈不夠開放，要跨入 Apple 生態圈的門檻相當高，使得 HomePod 能夠對接的產品相當少，無法發揮原本智慧音箱的功用。

最後則是功能與手機雷同，消費者同樣能用 Apple 手機來達到串接的功能。上述不利因素恐會影響 HomePod 銷售量，因此，以 2018 年智慧音箱市場來看，拓墣預期仍會由 Amazon 主導。