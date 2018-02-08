北市去年消費爭議網購居首 樂購蝦皮申訴最多

臺北市去年受理消費申訴爭議類型，以網路購物、線上遊戲、通訊及周邊產品、運輸、電信類最多，其中網購平台業者遭申訴最多為樂購蝦皮；至於這幾年廉價航空興起，運輸類申訴以台灣虎航受理爭議 48 件居首。(林麗玉報導)

臺北市法務局主任消保官何修蘭表示，臺北市去年一整年受理 1 萬 3,894 件消費爭議申訴，消費爭議最多的 5 種類型，依序是網路購物、線上遊戲、通訊及周邊產品、運輸及電信爭議類。其中數量最多的網路購物有 2773 件，申訴對象第 1 名為樂購蝦皮 257 件，消費爭議以賣家網路詐騙、物品瑕疵及退換貨爭議為主要類型，建議消費者向有提供第三方支付服務的網購平台購物，較有保障。

至於消費爭議排名第 2 位為線上遊戲，主要是因為智慧型手機使用普及，手機線上遊戲玩家與日俱增，案件量由 105 年的 255 件，大幅增加至 922 件，被申訴最多業者為遊戲橘子 123 件，常見爭議為帳號被盜用、停權、系統設備維修故障及退費爭議等。另外手機等通訊及週邊產品類申訴，案件最多的業者為台灣樂金 170 件（V10 手機瑕疵事件）。運輸類申訴有 726 件，比 105 年度大幅上升，以台灣虎航 48 件居首，主要為訂票、退票及行李託運等爭議。