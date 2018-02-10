〈觀察〉2018空運仍見二大支撐點 運價易漲難跌

航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 去年營收均年增超過 10%，主要動能來自空運需求飆升推升運價，究竟進入 2018 年後運價能否繼續維持去年的熱度甚至更高，從供需結構來看，業界看好仍大有可為，而若再加上油價攀升，也將為漲價增添助力，運價要跌唯有進入淡季才有望小幅修正，整體而言仍處在易漲難跌的狀態。

國內貨運攬貨商龍頭中菲行 (5609-TW) 日前指出，今年上半年海空運市況有望延續去年熱絡程度，主要是因美國或歐洲市場經濟持續復甦，整體貨量成長可期，對於貨運業者而言仍可視為是樂觀的一年。

台驊 (2636-TW) 也表示，隨著油價攀升，預期空運運價將續維持在高檔，目前看到大型客戶承攬量逐漸增加，而跨境電商和電子產業客戶也可望延續去年成長力道，因此對今年空運市場發展樂觀。

據了解，即便目前處在相對淡季，美國線維持在每公斤 110 元左右的高水準，儘管略較去年下半年回跌，但還是較去年上半年高。

淡季運價難跌，細究原因在於景氣好轉，越來越多貨載轉向空運，傳統產業中單價相對高的貨品如汽車零配件、生技醫療用品等逐漸採取速度更快的空運，而全球跨境電商業不斷成長，也推升空運實際需求不斷攀升。

若從供給面來看，即便長榮航有波音 777 全貨機於去年底交付投入營運，不過，主要是用來汰舊換新，並未大幅增加市場運能，而華航仍有 3 架封存在美國沙漠未解封，供給增長並不快。

事實上，運輸市場不能海空運混為一談，比起貨櫃航商近年供過於求的態勢未能扭轉，空運市場與海運剛好相反，不僅需求大於供給，且航空公司並未積極將閒置運能釋放出來，讓運價穩定在高檔水準。

展望 2018 年，由於業內普遍預料需求仍將大過供給，空運運價並沒有大跌的理由。

除了國內業者，也可觀察到國際快遞業者瞄準熱絡的空運市場正積極布局，優比速 (UPS) 甫訂購 14 架波音 747-8 噴射貨機和 4 架新型波音 767 來滿足日益增加的空運服務需求，所有新購入的貨機將會加入原有機隊，不會取代任何舊型貨機。