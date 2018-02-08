布局中國市場嗎？高盛看好新中國概念股

瑞銀財富管理對 MSCI 中國指數和恒生指數持正面立場，建議投資者逢低買入，也看好滬深 300 指數今年將進一步攀升；但須關注中美貿易摩擦和中國去槓桿等風險。此外，鑒於美元弱勢及中國經濟穩健，瑞銀將美元兌人民幣的 12 個月目標價由 6.5 下調至 6.2。該機構認為，人民幣升值應有利於中國股市，因其企業獲利以人民幣計價。 瑞銀並將中國今年 GDP 增長預測自 6.4% 上調至 6.6%，2019 年預測自 6.3% 上調至 6.4%。

信報財經新聞今 (8) 日報導 ，隨着 A 股今年 6 月正式納入 MSCI 新興市場指數， 高盛中國首席策略分析師劉勁津 認為，未來 5 年會有 2000 億美元資金湧入 A 股，未來 10 年相關規模料達到 4000 億美元，這只是以 MSCI 為基準的資金作估算，並未計及主權基金、對沖基金、退休基金及保險基金等，所以有關資金流入規模僅為下限預測。

劉勁津指出，從技術定義上，如果股市由 1 月高位跌 20%，即較現水平再跌 10%，將是很有吸引力的入市水平。他給予中國股票「增持」評級。行業方面看好中國銀行、中國保險及中資券商股，他預期中國銀行股今年盈利增長理想，淨息差會擴闊、不良貸款放慢，並展望信貸有 11% 至 12% 增長。此外，也看好新中國概念股，包括科技、醫藥及教育，但建議避開電訊及公用等防守性股票。