石基信息(002153-CN)與阿里巴巴簽署新零售業務戰略合作協議

石基信息(002153-CN)2月8日午間公告，公司與公司子公司SHIJI RETAIL INFORMATION TECHNOLOGY CO. LTD.(簡稱“石基零售”)及深圳市思迅軟件股份有限公司(簡稱“思迅軟件”)與淘寶(中國)軟件有限公司(簡稱“淘寶(中國)”)于 2018 年2月7日簽署《戰略合作框架協議》，公司將通過子公司石基零售及思迅軟件與Alibaba Group Holding Limited(簡稱“阿里巴巴”)就新零售業務進行深度合作。

根據協議，各方將根據戰略合作計劃的需要确定具體投入計劃，石基零售承諾在股東協議項下的交割日起三年内提供人民币5億元的資金額度用于與阿裡巴巴集團開展新零售業務合作，主要合作項目主要包括合作研發産品、阿裡新零售産品以及零售雲項目的建設。

公司表示，本次交易主要針對交易各方在新零售領域的合作，有利于各方的優勢互補及業務技術協同，幫助公司利用已有的在零售業的多年布局所形成的客戶和市場優勢較快地建立公司在新一代零售信息系統業務中的領導地位。

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