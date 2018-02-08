花蓮強震國防部8日規劃486人次輪班救災

花蓮 7 級強震至今已造成 10 人罹難、265 人受傷與 62 人失聯，國防部今 (8) 日表示，因應花蓮強震所產生災害，為儘快搜尋災區失聯民眾，國軍特戰官兵、工兵及重型機具均於現場待命，將依現場指揮官指導進入受損區域搜救，絕不放棄任何希望。



國防部指出，參謀總長李喜明上將 8 日上午前往花蓮地區勘災，代表部長馮世寬慰勉參與官兵在寒風低溫中，日以繼夜執行任務的辛勞，並且要求第二作戰區須持續與消防、特搜等救援單位保持緊密協調，俾能發揮最大搜救能量；另指示搜救官兵須在安全無虞情形下，全力進行失聯人員的搜救任務。



國防部表示，國軍 8 日規劃派遣官兵 486 人次 (採輪班作業)，救災機具計有挖土機、生命探測器、偵搜球及沐浴機等各型裝備 28 類共 115 件，支援災區搜救、醫療服務等工作。另配合花蓮縣政府將受災民眾安置於花蓮體育場及中華國小，第二作戰區已加強派遣官兵協助安置處所之沐浴開設、環境整理及心理諮商等工作，期讓安置民眾均能獲得妥善照顧。





▲參謀總長李喜明上將 8 日上午前往花蓮地區勘災。（圖／國防部提供 , 2018.2.8）

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