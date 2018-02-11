〈觀察〉金融監理沙盒為金融科技帶來無限想像 卻恐面臨4大挑戰

簡稱為金融監理沙盒的《金融科技發展與創新實驗條例》，是用來鼓勵金融科技創新、突破老舊法規綁手綁腳、讓有未來性的產品業務獲得「實驗」機會的全新法案，金融監理沙盒上路，雖然可望開啟未來金融科技世界的無限想像，但絕不能天馬行空，畢竟金融業是特許行業，預期金融監理沙盒將面臨 4 大挑戰。

所謂金融監理沙盒，是一個源自英國，主要在於在金融科技不斷創新的過程中，有很多顛覆性的金融服務型態會出來，但是，現行法令不是不適用，就是恐怕會扼殺它們發展的空間。由於法令修改的速度趕不上金融創新的速度，因此透過進入「沙盒」實驗，作為一個過渡期的安排，金融新創事業只要在沙盒之內推展業務，就不受任何規範，可以自由運作。

這個設計的構想是為了鼓勵創新、鼓勵創業，同時，等到沙盒內的業務內容逐漸底定下來，就可以正式據以修改法令，所以，沙盒也可說是一個法令制訂者的「學習機制」。

但是，目前已推動監理沙盒制度的國家多是英美法系，法律條文較有彈性，台灣屬於成文法，修法過程相當冗長，台版沙盒有全球最長的實驗期，申請者第一次就給一年時間，之後可以展延半年，遇到需要修改法規的情況，更可延長至 3 年，目的是要做到不把沙盒實驗的風險轉嫁到消費者，這是美國在談的「負責任的創新」（responsible innovation），在個人資料保護、隱私保護、資訊安全的 3 大框架中，讓新創「長出來」。

然而隨著金融監理沙盒迎來金融科技即將大開大闔，金融監理也成為金融業者和主管機關的新課題，例如，傳統金融業的經營思維是「know your customer」(KYC)，但是，在 FinTech 環境下必須轉變為「know your data」，掌握科技用於金融服務的內容。

此外，傳統金融對於防弊，須投入很多法遵成本，而科技業則都在倡議新點子，要給客戶更多便利，當傳統金融遇上科技創新除了要撞擊出火花，更重要的是能防範交易過程可能發生的道德風險，這便是在「沙盒」實驗中最需把持住的功課。

整體來說，金融監理沙盒上路，將使 2018 年成為金融科技業者、金融業、政府全面動起來的金融科技元年，但是，法規通過只是第一步，金融監理沙盒未來恐面臨 4 大挑戰：金融穩定、網路安全、風險集中、隱私與透明的平衡，這些都將考驗金管會的監理力道與監理智慧，寬鬆或緊收的拿捏全是大學問。