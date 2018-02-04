〈觀察〉純網銀若開放 非金融大企業恐撈過界搶金流

金管會事隔 2 年多，傳出擬開放純網銀，除了金管會前主委曾銘宗曾擔憂的「恐衝擊銀行從業人員就業機會」，還記得前陣子鴻海在大陸成立六家金融服務公司，跨入放款供應鏈嗎？金流是每個行業甚至每個人都會涉及的服務機制，一旦開放純網銀，恐怕非金融業的大企業也將爭相跨業搶金流大餅，借用一句話：「金融業者請把安全帶繫好，未來會很不平靜」。

立委曾銘宗擔任金管會主委時，曾評估是否開放「純網銀」，但最後結果是「不適宜」，主要是考量台灣金融過剩，不缺銀行；且純網銀進來後，恐引發「鯰魚效應」，對金融生態產生很大的破壞，對傳統的銀行將產生重大衝擊。光是對 39 家國銀的分行、16 萬從業人員的就業有重大影響。

但是，現任金管會主委顧立雄卻指示，要銀行局重啟評估，並規畫 2 月赴日、韓考察。銀行局也指出，目前正積極研究各國純網路銀行的市場發展狀況，同時也搜集相關國家純網銀的監理規定。

所謂百分之百純網路銀行，是指只有總行是實體，沒有分行，所有業務都是透過網路進行，包括：透過網路吸收存款、辦放款、發信用卡等，「純網銀」已在許多國家都有案例，像是美國、德國、日本、韓國、大陸等。

據銀行局蒐集的相關資料顯示，以國外法規及監理方向來看，目前各國多半是依照各網銀開辦的營業項目，訂定不同的資本額，門檻約在新台幣 10 億到 50 億間，比起國銀最低資本額 100 億元，固定成本低很多。

自從 1995 年全球首家以網路銀行冠名的美國安全第一網路銀行 (SFNB) 開始營運後，國際上就證實網路銀行可以兼顧安全、便利、並打破地理與時間的區隔，其後美國大型銀行紛紛投入，加速百分百的純網路銀行的普及，如 Discover Bank 以信用卡業務起家，發展為美國主要網路銀行之一。

大陸目前則有三家純網銀，一家是騰訊旗下的微眾銀行，另一家則是阿里巴巴旗下的 MYbank 浙江網商銀行，主要瞄準中小微型企業及一般民眾。還有中國網路三巨頭之一的百度也攜手中國的中信銀行踏進純網路銀行領域，成立百信銀行。

網商銀行和微眾銀行的重點在於「民營純網路銀行」，而百信銀行的定位卻是「直銷銀行」。

何謂直銷銀行？台灣民眾最能理解的可能是 2006 年推出的匯豐 HSBC Direct，也就是在本來銀行服務中，切出一塊純網銀業務。

日本則是在 2000 年 9 月第一家純網路銀行 JNB（Janpan NET BANK）成立，隨後 2001 年 6 月 SONY 銀行、7 月 I-BANK 陸續設立。

而網路速度與 4G 滲透在全球名列前茅的韓國，繼韓國電信旗下 K Bank 之後，韓國最大即時通訊軟體業者 Kakao 也跨足銀行業，韓國第二家純網路銀行 Kakao Bank 也已開張。

不過，韓國政府當初為了推廣 FinTech，在 2015 年雖然優先審批核准了 K Bank 與 Kakao Bank 兩家純網路銀行的業務。但是為了避免財閥勢力過度擴張，韓國的銀行監理法規禁止單一科技公司在金融機構的投資超過 10%、電信公司超過 8%。

對照歐美日韓早就已經推出純網銀，但是反觀台灣，匯豐 HSBC Direct 最終還是做不起來，在 2014 年從網路平台回歸實體分行通路，這項曾經風靡全台、被視為創新的實驗商品，正式走入歷史。

HSBC 當年率先導入無摺戶概念，主要是希望透過網路爭取年輕客群，只不過經幾年實驗後發現，「能讓銀行賺錢的，都不是年輕客群」。

正因如此，仔細觀察可以發現，歐美日韓的「純網銀」能闖出一片天的，大都是靠網路、科技大企業跨業成立的。

資訊科技帶動的網路金融服務趨勢，除了降低營運成本、方便客戶，也讓金融服務趨向網路化、虛擬化、全功能化，為許多櫃台服務式的傳統金融業務提供了虛擬的管道；而以網際網路為基礎的電子商務特色，也擴展了金融業的營運模式，為金融業帶來了如第三方支付服務、第三方金融資訊服務等跨業的競爭者。

顧立雄曾表示，勢必會有越來越多的無實體銀行出現，金管會在兼顧風險管理以及金融創新下的業務允許，兩者之間所面臨的挑戰也越來越多，在風險可控管的前提下，金管會對於金融科技發展會採取容忍的態度。

金融科技的發展有一大趨勢便是金融業與科技業的界線會愈來愈交錯，還記得前陣子鴻海在大陸成立六家金融服務公司，跨入放款供應鏈嗎？為什麼大企業都想跨足金融產業？

主要是金融業是特許行業，在各行各業競爭劇烈、毛利式微情況下，金流是每個行業甚至每個人都會涉及的服務機制，企業若能自己掌握金流，將是企業發展一大利器，但相對金融業來說，卻可能是一大衝擊。

如今，金管會不但重啟研議開放純網銀，還將赴日韓考察，甚至傳出超級大咖通訊軟體 LINE 已經摩拳擦掌想要來台設立純網銀，面對科技業搶食金融業金流大餅，純網銀的開放程度與持股比例條件，在在都將考驗主管機關的監理力道了。