英國最大的零售商特易購 (Tesco) 將面臨英國有史以來金額最大的同工不同酬索賠案，總金額可能高達 40 億英鎊(約 1623 億元新台幣)。



英國廣播公司 (BBC)7 日報導稱，在特易購，即便男性和女性的工作價值相當，女性員工的收入也會低於男性。男性通常在倉儲部門做運輸搬運工作，而女性多在店鋪做銷售工作。樂購女性員工的時薪通常為 8 英鎊，而男性的時薪一般是 11 英鎊。

帕姆 ‧ 詹金斯已經在樂購工作 26 年。她認為，倉儲工人把貨物從卡車上卸下，而店鋪員工則需要把貨物放到貨架上，兩者的工作價值相同。她說：「女性一直在為爭取平等權利鬥爭。我們這麼做並不是為了自己，更是為了受到不平等對待的女性。」

Gooread 華語熱聞援引路透社指出，特易購「同工不同酬」現象涉及該公司的 20 多萬名員工，大部分是女性。目前已有 1000 多名特易購員工聯繫了律師事務所「Leigh Day solicitors」。

Leigh Day 表示，他們本周將為其中的 100 多名員工展開法律行動。目前，特易購員工的訴求已經提交調解機構，這一勞動仲裁程序可能會持續數年時間。如果勝訴，有相同情形的員工將會每人獲得 2 萬英鎊的賠償，估算特易購可能最多要賠償 40 億英鎊。

對此，特易購發言人表示，目前還沒有收到索賠要求，因此不能發表評論。不過該發言人表示，無論何種性別、背景或教育水平，特易購一直在努力確保所有同事獲得公平的收入。