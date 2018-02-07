〈花蓮強震〉台新金捐1000萬元賑災 並提供紓困貸款

台新金控 (2887-TW) 宣布，為 0206 花蓮地震，將捐新台幣 1000 萬元做為賑災之用，台新以實際行動協助災區，希望受災民眾儘速走出地震帶來陰影，回復正常生活。此外，台新銀行也針對受災戶提供紓困貸款。

花蓮昨晚深夜發生規模 6.0 的強震，當地陸續傳出災情，為協助地震受災戶渡過難關，台新銀行即日起至今 (2018) 年 6 月 30 日前，受理花蓮受災地區客戶房貸、車貸及信貸貸款本金緩繳或展延的申請。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，凡是擔保品座落在地震受災區內，或是居住地、工作地在受災區的台新銀行個人貸款戶，只要在地震災前繳息正常，並檢具受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具的受災證明即可提出申請。

為協助受災戶進行家園重建，台新銀行也提供房貸既有客戶紓困融資貸款，額度最高 50 萬元，貸款期限可貸到 7 年，利率 1.75%(I+0.68%) 起，且免收手續費，並得不限制清償期間、最長得申請六期寬限期。

此外，台新銀行對於信貸及車貸的既有客戶也提供紓困融資服務，將對個案需求給予最即時的協助，台新銀行要與花蓮地震受災戶共同攜手重建家園。相關服務可洽客服專線：(02)2655-3355。

