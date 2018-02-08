盤前財經大事搶先讀2018年2月8日

今日操盤前瞻

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股東臨時會：中美冠科 - KY

除權息：能緹、沛波



〈友達法說〉彭双浪：供過於求恐成新常態 今年具挑戰又充滿期待

友達 (2409-TW) 昨 (7) 日召開法說會，董事長彭双浪指出，由於中國面板廠這 2 年大肆擴充產能，總體產能已超過韓國、日本及台灣，純從產能供給來看，有可能讓供過於求變成新常態，但他認為，今年對面板業來說是具挑戰但又充滿期待的一年，友達將持續朝優化產品組合，生產高附加價值及高性價比產品發展，維持長期穩定獲利。閱讀全文...

DRAM 需求熱 威剛 1 月合併營收 26.41 億 月增 3.51%

DRAM 市場需求熱度不減，威剛 (3260-TW)1 月合併營收 26.41 億元，不受淡季影響，月增 3.51%，年增 5.31%；旺宏 (2337-TW)1 月合併營收 30.91 億元，月減 1.1%，年增 41.5%；華邦電 (2344-TW) 1 月合併營收 41.46 億元，月減 2.23%，年增 21.15%。閱讀全文...



比特幣暫逃一劫？歐洲央行：監管加密貨幣非首要之務

各國政府監管趨嚴，以比特幣為首的加密貨幣，連續大跌數日，直到週三 (7 日) 才明顯回穩；不過，對歐洲央行 (ECB) 來說，管制加密貨幣並非首要之務。閱讀全文...



兩黨喬好各部會誰屬 德國聯合政府可望成立

根據媒體報導，德國總理梅克爾所屬的保守黨週三與前中間偏左夥伴達成了協議，即將組成聯合政府。經過了自週二早上開始的馬拉松談判後，梅克爾的基督教民主聯盟 (CDU) 與社會民主黨於週三上午，在部會分配問題上，達成了協議。部會分配一直是協商聯合政府的絆腳石。閱讀全文...



投資人求避險 金價自 3 週低點反彈

美股連續大跌兩天後，週二迎來強勁反彈，但部分投資人憂心，市場恐再出現劇烈波動，帶動避險資產需求增加；週三 (7 日) 金價小幅上漲，自 3 週低點反彈。閱讀全文...



