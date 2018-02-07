美國監管機構向國會呼籲：加強對虛擬貨币監管

對于虛擬貨币的監管，美國監管機構似乎真的“坐不住了”。據海外媒體報道，美國證監會(SEC)和美國商品期貨交易委員會(CFTC)集體呼籲，美國國會應考慮加強對比特币和其他加密貨币交易的聯邦層面監管。目前，這一資産類别在很大程度上并不遵循投資者保護法。

美國商品期貨交易委員會主席J. Christopher Giancarlo向國會表示，目前沒有一個全面性的框架來監管虛擬貨币，但這是一個非常重要的政策議題。美國證監會主席Jay Clayton表示，投資者應該得到證券法的全面保護。SEC或將與財政部、美聯儲一起呼籲國會，要求增加相關立法。更有消息指出，美國財政部長努欽將牽頭組建聯邦政府機構，意欲在對加密貨币進行監管一事上也貢獻出自己的力量。

此前，美國證監會和美國商品期貨交易委員會罕見發布聯合聲明，稱兩家機構將繼續打擊數字貨币領域的違法行為。聲明提到，市場參與者打着“數字工具”的名義進行欺詐時，無論形式是虛擬貨币還是代币等，SEC和CFTC都將檢查相關活動，并對違反法律的活動提起訴訟。SEC還發文要求，基金經理自身必須清楚了解虛擬貨币的風險，而且必須對投資者提示虛擬貨币投資的風險。不僅如此，美國證監會再向兩個基金界行業組織發表公開信，認為應暫緩批準與虛擬貨币及其衍生品有關的ETF和共同基金上市，可謂給業内火熱的希望潑了一盆冷水。

高盛集團投資研究全球主管Steve Strongin在最新發布的報告中表示，在過去一個月裡，虛擬貨币市值蒸發了近5000億美元，而情況可能會變得更糟，大多數虛擬貨币不太可能以目前的形式存在，投資者應該做好這些貨币失去所有價值的準備。

來源：證券時報APP

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