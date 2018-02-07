〈花蓮強震〉逾30家企業愛心賑災 國泰金捐款3000萬元最高

花蓮地區發生規模高達 6 級的強震造成嚴重災情，各大企業紛紛愛心捐款賑災，其中以國泰金捐款 3000 萬元最多，其餘包括玉山金、永豐金、台新金、信義房屋、台灣 Panasonic 集團、緯創資通等均宣布捐款 1000 萬元。

金融業中，包括第一金、兆豐金等捐贈 350 萬元，9 大公股行庫也合計捐贈 2100 萬給花蓮縣政府，而財政部轄下的台灣菸酒公司花蓮酒廠損失 2 億，但仍緊急召開會議，調度 3000 箱物資投入花蓮地區支援救災工作。

至於聯發科技教育基金會也宣布投入 1000 萬緊急救助專款，提供花蓮地區受災的孩子與在學學生未來兩年的學費及學習雜支等費用；緯創宣布將捐款 1000 萬元，其中 500 萬元將捐助花蓮社會局 0206 震災專戶；另外的 500 萬元將透過慈濟專戶，作為花蓮震災專款專用；宏碁也宣布捐款新台幣 500 萬元。

而台灣 Panasonic 集團傍晚也宣布，捐款 1000 萬元賑災；信義房屋則捐款 1000 萬元給花蓮縣政府協助賑災；永豐餘集團旗下華紙也捐款 1000 萬，國巨公司也宣布將捐款 500 萬元至花蓮縣社會救助金專戶。

此外，上銀科技也捐款 500 萬元；裕隆集團則由旗下企業裕隆汽車、裕隆日產、中華汽車、台元紡織共同捐款 500 萬元；和泰大金空調捐助 300 萬元；愛爾麗集團也捐 300 萬；味全則捐助花蓮縣政府社會處 200 萬元；詩肯捐款 100 萬元；台鹽也宣布捐款 100 萬賑災。

至於崇友實業捐贈新台幣 200 萬元；全國電子捐款 200 萬元；特力集團旗下通路特力屋與 HOLA 特力和樂當地門市，捐贈花蓮縣社會處地墊 106 組，以及禦寒冬被、毯子、兒童睡袋計 128 份；李長榮化工捐助紅十字會 100 萬元；震旦集團捐贈新台幣 100 萬。