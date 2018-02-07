投資人求避險 金價自3週低點反彈

美股連續大跌兩天後，週二迎來強勁反彈，但部分投資人憂心，市場恐再出現劇烈波動，帶動避險資產需求增加；週三 (7 日) 金價小幅上漲，自 3 週低點反彈。

美東時間週三凌晨 3 點 10 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格，上漲 3 美元 (約 0.25%)，至每盎司 1,333.00 美元。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨上漲 6.5 美分 (0.4%)，至每盎司 16.64 美元；鈀金價格變化不大，報每盎司 1,002.30 美元；鉑金下跌 0.2%，報 992.40 美元。

美股週二強勁反彈，道瓊工業指數收漲 567 點 (2.33%)，創近 2 年最大漲幅；標普 500 指數收漲 46.20 點 (1.74%)，創 15 個月以來最大漲幅；那斯達克指數收漲 148.36 點 (2.13%)。

週二開盤，美股延續週一跌勢，道瓊指數一度暴跌 567 點，之後在平盤上下大幅震盪，終場翻紅大漲。

美股翻紅，週三亞股出現回穩跡象，日經指數收漲 0.08%，台股收漲 1.42%，南韓股市開盤上漲 1.2%，但隨後轉跌，收跌 2.3%。

週三美股期指在盤前交易中走低，道瓊期指下跌約 1%，顯示投資人仍感不安，金價也因此獲得支撐。