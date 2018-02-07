小企貸款狀況調查 銀行取態有「收緊」

金管局今日首次公布2017年第4季「中小企貸款狀況調查」結果。調查的詳細結果顯示，關於中小企對銀行貸款批核取態的觀感，76%受訪者認為在2017年第4季銀行貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，與前一季結果大致相若。約有24%受訪者認為在2017年第4季銀行貸款批核的取態與6個月前相比「較困難」，而前一季結果為23%。

在已獲批貸款的受訪者中，87%表示銀行在2017年第4季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，較前一季的90%為低。約有13%受訪者表示銀行在2017年第4季的取態有「收緊」，較前一季的10%上升。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。約3.6%受訪者表示曾於2017年第4季向銀行申請新貸款；在已知申請結果中，96%表示申請完全成功或部分成功，而表示完全成功的受訪者由前一季調查時的56%上升至70%。至於表示申請不成功的受訪者比例則維持不變，仍為4%。應注意相關受訪者數目相對較小(即僅佔受訪中小企的3.6%)，因此中小企新貸款申請結果容易出現較大變動。

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