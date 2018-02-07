比特幣只是短暫寒冬？業內迫不及待喊出2月後反彈 年底上看5萬美元

儘管加密貨幣的市值已自高檔時縮水 5500 億美元，但業內人士仍不放棄多頭希望，認為目前暴跌只是短暫寒冬，宣稱從此波大跌中看到反彈的契機，預期年底比特幣將漲到 5 萬元，全體加密貨幣將突破 1 兆美元。

比特幣周三彈升至近 8000 美元。

加密貨幣交易所 Gatecoin 的 APAC 業務發展主管 Thomas Glucksmann 認為，讓加密貨幣重啟多頭走勢並再衝新天價，主要繫於三大利多因素，分別是加密貨幣交易所的監管認可、進入更多資本市場及重大技術的突破。

Glucksmann 所說的新技術，主要指日前澳地利 Coinfinity 推出閃電網路（ Lightning Network）完成首次比特幣交易，提高原本非常緩慢的交易速度。

此外，他也相信主要交易所終將核准虛擬貨幣 ETF 掛牌上市，將是虛貨幣多頭最重要的催化劑。

去年，CME 和 CBOE 比特幣期貨商品掛牌，日前 Nasdaq 執行長 Adena Friedman 接受採訪時也表示，該交易所正在繼續考量加密貨幣期貨掛牌的可能性。

專注區塊鏈投資的風險投資公司 Outlier Ventures 執行長 Jamie Burke 也對虛擬貨幣重新走上多頭之路充滿信心，預期 2 月以後虛擬貨幣就會重啟漲勢，如果今年市值未能超過越去年，突破 1 兆美元大關，至少在加密貨幣跌勢的寒冬裡，市場會更加關注加密貨幣的基本面。