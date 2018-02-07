末日博士魯比尼：市場的川普蜜月期即將告終 比特幣將跌到0

摘要：末日博士強烈譴責川普上任以來的幾乎所有政策。他提到，財政刺激、低稅率和去監管仍能在短期內提振市場和經濟，但川普的「前後矛盾、反覆無常以及破壞性的政策」，終將重挫經濟增長。

末日博士 Nouriel Roubini 撰文稱，川普與股市的蜜月期即將告終。

Roubini 在文中強烈譴責川普上任以來的一系列政策。他認為川普的財政刺激大而不計後果，保護主義可能引發貿易戰，還魯莽地企圖操縱聯準會，混亂的外交立場也震驚全世界。

「唐納德 · 川普總統的前後矛盾、反覆無常以及破壞性的政策，會對國內乃至全球的長期經濟增速造成嚴重影響。…… 市場反彈已經接近力竭，川普與投資者的蜜月可能告終。」

Roubini 給出了蜜月到頭的幾個原因。

財政刺激的預期推高股價，但也推高了長債利率，傷及資本支出以及對利率敏感的行業；

川普的財政刺激方案，可能會比目前市場的預期還要大。…… 共和黨人很難抗拒減稅的誘惑，如果川普重蹈覆轍，財政赤字會推高利率，美元進一步上漲。

寬財政 + 緊貨幣的政策組合，會累及藍領階級的收入及就業，政府不得不加大保護主義政策，可能引發的全球範圍內的貿易戰將拖累全球經濟增長；

川普的行動證明，其政府的經濟干預將超越傳統的保護主義，包括其進口關稅，譴責價格譴責以及移民限制等；

事實上，如果歐巴馬對這些公司作出類似川普的政策，他會被瘋狂抹黑；但是出於某些原因，川普這麼做，美國企業只是夾着尾巴。

川普不穩定的外交政策震驚全世界領導人、跨國企業和環球市場；

他質疑美國的盟友，和俄羅斯這樣的競爭對手合作，對抗中國這樣的重要國際力量。

最後一點，川普的止損措施，只會讓事情進一步惡化。

他和建言者宣稱要削弱美元，但口頭威懾只會對匯率有暫時性影響，川普有可能採取更加激進而異端的措施。…… 如果保護主義和粗莽的、政治化的貨幣政策，催化了貿易、匯率及資本管制的戰爭，可能會爆發全面恐慌。

Roubini 最後還再次強調，儘管財政刺激、低稅率和去監管仍能在短期內提振市場和經濟，但金融市場的動盪正在證明，川普的「前後矛盾、反覆無常以及破壞性的政策」終將對美國乃至全球的經濟增長造成重大影響。

末日博士的悲觀情緒滿溢而出。在美國參議院周二舉行加密貨幣相關的聽證會前，他還發推稱，比特幣能跌到 0。

HODL（hold on for dear life，拚死也要持有）瘋子們會繼續持有他們那價值不斷蒸發的比特幣，直至其價格變為零。

比特幣昨日再度大跌，部分報價平台一度跌破 6000 美元，自去年十二月的紀錄高位跌約 70%，為史上第三大跌幅。

不過 CFTC 和 SEC 主席隨後在聽證會上，釋放加強立法同時看好區塊鏈技術的信號，比特幣一度回升至 8000 美元上方。

『新聞來源／華爾街見聞』