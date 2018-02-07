比特幣狂跌65% 血洗中國市場 投資人痛估或跌至4000美元

據《中國日報》引述消息指出，中國將推出新規管措施，進一步限制首次代幣發行 (ICO)，尤其是通過海外平台的交易，人民銀行及多個監管機構正在醞釀一系列監管措施，並將在「條件成熟」時推出。

目前海外虛擬貸幣平台在中國交易炒作不斷升級，不但是幣值升幅瘋狂，而且炒作手法也更加隱蔽。就在上周末，當局破獲一宗涉嫌虛擬貨幣發行的案件。據加密貨幣追蹤網站 CoinMarketCap 數據，比特幣去年 12 月曾達 1.86 萬美元的歷史高位，目前已跌去近 70%，如此跌勢在歷史上排第 3。

早在去年 9 月，中國就將 ICO 定性為非法集資，相關的中國平台被關閉，大部分項目都已經作出退幣處理。但 ICO 亂象不減反增，包括很多區塊鏈技術難以實現，區塊鏈或會「雪崩」，區塊鏈系統或會集中爆發風險。

繼美國銀行、摩根大通以及花旗銀行之後，勞埃德銀行集團 (Lloyds Banking Group) 亦表明，他們也將禁止用戶使用信用卡購買數字貨幣。事實上，銀行愈來愈擔心客戶使用信用卡購買虛擬貨幣，最終因虛擬貨幣價格大幅波動，導致持卡人陷入債務困境。

香港《文匯報》報導，受中國要求關停挖礦和外國相繼加強對比特幣交易的監管，比特幣今年以來可謂熊路漫漫，由一個月前的約 17000 美元，暴跌至昨晚的 6000 美元水平， 短短一個月時間跌幅高達 65%。截至昨晚 7 時 15 分，報約 6300 美元，重現 17 世紀荷蘭鬱金香泡沫的破裂歷史。而 OKEX 合約報價則一度跌至 5781 美元。現在，數字貨幣遭到市場血洗，市值一天跌去 600 多億美元。

比特幣走勢 (圖：Coindesk)

中國大量投資者可謂是哀鴻遍野，有投資者悲傷地表示，比特幣價格可能會跌至 4000 美元。不過，也有樂觀的投資者認為，比特幣築底之後將再次進入一個年線級別的指數級增長乃至超指數級增長的主升浪，這個主升浪的頂部會是這一輪調整的底部的 700% 左右。這一回報率將秒殺同期絕大多數大類資產。

此前，很多數字貨幣投資者一度認為，美國兩大主要期貨交易所芝加哥期權交易所和芝加哥商交所推出比特幣期貨將為比特幣交易所交易基金 (ETF) 的推出鋪平道路，這可能會讓更多的機構基金湧入數字貨幣。但去年 12 月底爭相申請推出比特幣 ETF 後，很多公司在今年 1 月初收回了他們的申請。