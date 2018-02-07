【日盛投顧】指數止穩反彈 半年線與年線區間整理機率高

◆盤勢分析

1. 受到美股四大指數彈升，台股在 3008 大立光、2330 台積電領漲下，指數早盤跳空高開，盤中一度上攻至 10,697 點，但尾盤在亞洲股市走弱，台股收斂漲勢。終場台股上漲 147.54 點，漲幅 1.42%，收在 10,551.54 點，成交金額縮至 1,739.75 億元；OTC 指數收盤上漲 2.34%，表現相對強勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股目前短天期均線下彎且呈現空頭排列。

(2) 量能：周三量縮止跌，但留下長上影線，上方獲利了結賣壓沉重。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 持續轉弱，周 KD 與 MACD 高檔向下，短、中期形成整理的格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 170.1 億元；外資 - 166.41 億元、投信 19.69 億元、自營 - 23.37 億元。

3. 台股跌深後初見持穩的跡象，但國際股市未見明顯止跌，且距離台股封關僅剩三個交易，預期指數短線將於年線與半年線震盪整理，短線建議操作仍以大型個股為主。

跌深電子止跌回升 傳產、塑化走揚

1. 電子類股

(1) 矽晶圓、PA：

由於產業趨勢佳，加上短線股價回檔幅度已深，PA 族群 3105 穩懋、2455 全新與矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶週三股價走強。

(2) 面板：

2409 友達宣布收購美國數位顯示看板廠商，並即將 (7 日) 召開法說，周三帶領 3481 群創、6116 彩晶與 8069 元大股價表現強勢。

(3) 蘋概股：

周二晚間 Apple 大漲 4.18%，3008 大立光初見止跌，4938 和碩、3231 緯創、2354 鴻準低檔轉強。

2. 非電子類股

(1) 塑化股：

台塑四寶元月營收佳，1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化股價表現亮眼；帶動二線塑化 1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化股價走揚。

(2) 鋼鐵、水泥：

2033 佳大延續週二強勢表現，帶動 2013 中鋼構、2022 聚亨、2031 新光鋼、2027 大成鋼表現優於大盤。

(3) 金融股：

全球即將啟動新一波升息循環，2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2888 新光金類股普遍上漲。