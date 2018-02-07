年假遞延 雄獅1月營收連3月衰退並創1年來低點

由於今年農曆年節假期較往年延後，旅行業者雄獅 (2731-TW) 公布 1 月合併營收 16.23 億元，月減 6.05%，已是連 3 月衰退，也是 1 年來單月低點，不過，2 月連假即將到來，加上春季清明假期後續緊接而來，法人看好業績表現可望逐月轉強。

除了傳統的團客旅遊、機加酒銷售，雄獅透過旅天下品牌搶攻平價客群，並成立雄保旅遊爭取日客入境台灣旅遊商機。

另一方面，看準分眾主題旅遊的商機，除了推出滑雪、馬拉松等熱門主題，雄獅指出，已獨家取得蘇格蘭聖安卓球場入場資格，強打高球主體旅遊，限量 4 團 96 席一開賣即幾近完售，顯示主題旅遊已成為旅遊業成長的另一大動能。

雄獅強調，高球主題旅遊有 70% 的回客率，未來也將研發更多樣的高球主題行程來吸引新客群。

根據雄獅觀察，高爾夫球旅遊的主要客層，除了 65 歲以上的退休族或銀髮族，青壯年的企業主、球團球友也有逐漸增加的趨勢，因此早已成立主題旅遊部門推廣高球運動，並從 2015 年起規劃雄獅盃圓夢旅遊，帶動每年有近 20% 的成長幅度，回客率也高達 70%。

其中，2016 年更帶領 60 名球友前往美國圓石灘球場朝聖，每人團費約 33 萬元，總團費高達 200 萬，並於同年創下年逾億元營業額，成功打響高球旅遊名聲，此次經一年統籌，於今年重磅推出「2018 雄獅盃聖安卓老球場 9 天 5 場球朝聖之旅」，再度引爆球友高度關注。

另一方面，雄獅旗下新公司雄保旅遊除鎖定日本入境市場，也開始紮根高球旅遊。