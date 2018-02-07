〈花蓮強震〉財政部宣布 災害損失稅捐減免 可申請分期或延繳稅

花蓮發生強震，造成部分地區民眾受傷及財產損失，財政部今 (7) 日表示，已責成財政部北區國稅局、花蓮縣地方稅務局，積極配合中央災害應變中心作業，協助納稅義務人申辦各項稅捐減免，受災民眾可於規定時間內，申請延繳稅或是分期繳稅，財政部將從優、從寬處理。

財政部表示，依稅捐稽徵法規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其延期或分期繳納之期間，不得逾 3 年。

此外，財政部指出，民眾因地震所造成的災害損失，受災戶依法領取政府發放之災害補助款，免納綜合所得稅。

根據財政部今天公布的花蓮震災災害損失稅捐減免資訊，其中綜合所得稅、營利事業所得稅、菸酒稅、房屋稅等申請減免期限，須在災害發生後 30 日內申請，營業稅、娛樂稅、貨物稅則在災後發生後申請，地價稅減免須於 2018 年 9 月 22 日前申請，使用牌照稅則在災害發生之日起 1 個月內申請。

而受理稅捐減免的機關包括所在地國稅局、分局或稽徵所等，財政部指出，納稅義務人如對於災害損失稅捐減免之規定或申報（請）方式有不盡明瞭的地方，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢，或於上班時間撥打國稅局免費服務專線 0800-000-321、地方稅稽徵機關免費服務專線 0800-086-969 查詢。