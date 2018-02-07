俄羅斯總統大選將至 普丁身家全都露：存款152.7萬人民幣、擁2房4車

俄羅斯總統選舉將於 3 月 18 日舉行，俄羅斯中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃表示，可能將有 8 名候選人參與俄總統的競選角逐。海外網今 (7) 日報導，俄聯邦中央選舉委員會網站公布了現任總統暨下屆總統候選人 普丁 在過去 6 年來的收入及財產清單。據悉， 普丁 的收入總額共計 3850 萬盧布（約 425 萬人民幣）。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁的財產清單中包括工資、軍人補貼以及銀行存款等收入。據披露的信息顯示，普丁的收入總額共計 3850 萬盧布（約 425 萬人民幣）。這位俄羅斯總統共有 13 個銀行帳戶，其存款總額為 13824389.84 盧布 (約為 152.7 萬人民幣)。

在住房方面，普丁名下的房產包括在聖彼得堡的一棟公寓和車庫，公寓面積為 77 平方米，車庫面積為 18 平方米。此外，普丁在莫斯科還有一棟公寓。在交通工具方面，普丁擁有 3 輛汽車以及一輛 1987 年生產的斯基福拖車。

俄羅斯總統大選逼近，外界普遍預計普丁將會獲勝。此前的多項權威調查也顯示，普丁的支持率也遙遙領先。針對此次總統選舉，普丁也在 2 月 1 日開玩笑稱，如果大選失敗，他已經為自己找好了接下來的謀生途徑，就是去當一個收割機司機。