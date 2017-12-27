普丁宿敵被禁選 歐盟警告：大選讓人嚴重質疑

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 的頭號政敵、反對派領袖納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 周一 (25 日) 被中央選舉委員會禁止參選總統後，納瓦爾尼揚言會發起全國示威，抗議當局的決定。克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 昨 (26) 日說，對於納瓦爾尼呼籲杯葛明年總統大選，俄當局須審慎調查他的舉動是否違法。歐盟警告，這項禁令讓人「嚴重質疑」這場大選。

《星島日報》報導，俄羅斯中央選舉委員會周一做出決定，拒絕把納瓦爾尼登記為 2018 年總統大選的候選人。納瓦爾內是俄羅斯主要反對派領導人之一，以「反腐」著稱，曾於 2012 年入選美國《時代》雜誌「全球最具影響力一百人」名單。他曾多次在網上揭露官員貪腐並組織全俄民眾大規模遊行。今年俄基洛夫市地方法院以「貪污他人財產數額巨大」的罪名判處納瓦爾尼 5 年緩刑並處以高額罰金。

日前納瓦爾尼向俄中選委提交文件，申請以獨立候選人身分參加總統大選。中選委官方網站消息稱，中選委拒絕把納瓦爾尼登記為候選人的原因是他有犯罪記錄，因此沒有被選舉權。對此，納瓦爾尼競選團隊的發言人沙維丁諾夫當天表示，將針對俄中選委的這一決定到法院上訴。

據俄衛星新聞社援引中選委委員埃布澤耶夫說，目前納瓦爾尼並未服滿刑期和被撤銷犯罪前科。根據俄法律規定，因犯重罪被判監禁且未能服刑期滿和被撤銷犯罪前科的公民，沒有權利參加總統大選。俄將於 2018 年 3 月舉行總統大選，中央選舉委員會主席帕姆費洛娃表示，2014 年以來俄國內約有 250 名有意參選者，因有犯罪前科而未被登記參加各級選舉。

納瓦爾尼被中選會禁止參選總統後，揚言會發起全國示威。 (圖：AFP)

納瓦爾尼被認為是唯一有機會挑戰普丁的俄國反對派領袖。納瓦爾尼被禁參選後呼籲支持者杯葛總統選舉，並承諾會發起全國抗議行動。他說，將在明年 3 月 18 日選舉投票當天，在其位於俄羅斯各地的競選總部支持人們抵制選舉。

有網民透過 Twitter 詢問納瓦爾尼，因應他被禁參選是否會有示威，他回應說：「當然有！我們會有全國抗議行動。我們對此會有徹底的準備。」

克里姆林宮發言人培斯科夫昨日向媒體表示，對於納瓦爾尼呼籲杯葛總統大選，俄當局須審慎調查他的舉動是否違法。培斯科夫說，選舉的合法性不會因一名可能的候選人缺席而受影響。

歐盟警告，這項禁令讓人「嚴重質疑」這場大選。觀察人士擔心，俄國禁止納瓦爾尼參選恐破壞大選的正當性，也可能影響投票率。

除普丁外，目前還有 10 多人已宣布參加明年的總統選舉，其中包括曾多次參選的自由民主黨領導人日里諾夫斯基 (Vladimir Zhirinovsky，亞博盧黨創始人亞夫林斯基，增長黨領導人季托夫，俄羅斯政治家索布恰克之女、真人騷節目製作人索布恰克等。

與此同時，普丁敦促俄國當局應監控部分公司在明年總統大選期間的社交網站活動，並評估其對俄國內政的介入程度，但他未點名公司名稱，也沒透露擔心本土還是外國公司。

香港《文匯報》援引路透社報導，普丁 25 日與國會領袖就新制訂的「外國代理人」法例開會時表示，需要仔細審視一些公司在網絡和社交媒體上的活動，以及他們涉入俄國內政的廣泛程度，但他認為這不會限制網路自由的空間。

普丁 11 月簽署允許當局劃定外國媒體為「外國代理人」的法例，回應美國對俄國媒體施加壓力。被列為外國代理人的公司，須向當局提供資金來源等細節。俄羅斯已將自由歐洲電台 / 自由電台 (RFE/RL) 和美國之音 (VOA) 列為「外國代理人」，這 2 家媒體都是美國資助的組織。

普丁 12 月稍早宣布參加大選，如果獲勝，他將執政至 2024 年。從當前大選選情看，普丁勝選連任幾無懸念。據俄民調機構 11 月發布的一項民調顯示，8 成民眾選擇信任普丁。對於反對派方面緣何缺乏有力的競爭者，普丁認為，大多數反對派人物專注於「製造噪音」，並未拿出造福俄羅斯的競選施政綱領。

普丁在競選活動正式開始後發表了一系列政綱，闡述俄羅斯面臨的主要任務，即保障發展、消除貧困人口、促進經濟增長、面向未來。他在 25 日表示，為鼓勵企業將海外資產調回俄羅斯，政府應撤銷對這些資金徵收 13% 利得稅。不過，反對派指責普丁政權獨裁貪污。