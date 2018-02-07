【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

今日受惠於美股走勢回穩收紅，加權指數早盤開高 143 點，隨後漲幅一度接近 300 點，然後亞洲市場又見賣壓使漲幅回吐，終場指數收高 147.54 點，台指期上漲 121 點，外資在現貨市場仍賣超有 166.41 億元，但外資期貨淨多單大增 5,117 口來到 48,188 口。

《國際金融市場焦點分析》

美股在週二劇烈震盪，道瓊指數早盤大跌逾 500 點後，開始收斂跌幅並翻紅，終場小道瓊期貨收高 862 點，而小 S&P500 期貨也收漲 86.5 點，美國眾議院通過了臨時性政府預算案，力圖避免美國政府本週四關門危機，但本此法案未解決「追夢人」移民問題，預期在參議院將進行調整，而美國總統 Trump 表示，若無法解決移民問題，就讓政府再關門一次沒關係。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 公布月報調高美國今明兩年的原油產量，同時美股引領全球股市下殺也引發原油市場賣壓，雖然美股晚間自低點大幅反彈，WIT 期貨也一度反彈至 64 美元之上，不過市場波動劇烈引發風險規避情緒，壓抑價格反彈空間；金價在週二早盤因亞股重挫帶來避險買盤，價格一度大幅走高，不過晚間隨著美股止穩反彈，金價也盡數回吐漲幅。

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