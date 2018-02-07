SEC與CFTC聽證內容獲支持 比特幣大幅回彈至7500美元上方

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Jayson Clayton 與商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席 Christopher Giancarlo，周二共同在參議院聽證會作證，他們呼籲加強立法監管加密貨幣，並看好區塊鏈技術。

據《Forbes》報導，兩位主席雖然證詞中，提及投資加密貨幣的潛在危險，但並不像中國、南韓那麼想要強力監管，沒有許多投資人所擔心的那麼糟糕。

因而，比特幣在跌破 6000 美元之後，美國時間周二也展開強力回彈，上漲至 7650 美元附近。亞洲時間周三上午，價格持穩在 7500 美元上方。

Giancarlo 表示，他認為應該尊重新一代對虛擬貨幣的熱情，以平衡而慎思的方式回應，而不是對此不屑一顧。

相較於小摩執行長 Jamie Dimon 所說，比特幣是「騙局」，只有區塊鏈是真的。Giancarlo 則相信，兩者不是那麼容易分離－這也被許多投資人認為是積極的信號。

加密貨幣強力回彈（圖表取自 coinmarketcap）

Giancarlo 表示，加密貨幣可能需要監管更細心監督，但他看好區塊鏈技術，SEC 和 CFTC 應該盡可能讓加密貨幣有成長空間。

由 Twitter 上回應來看，比特幣粉絲對這種說法的反應更為正面。不過，兩位主席並未否認比特幣確實存在各種危險，需要監管。

另外，CFTC 也在採取行動。近期他們對交易所 Bitfinex 發出傳票，以釐清有關與美元掛鉤貨幣 USTD 發行公司 Tether 的相關傳言，過去外界多次質疑，Tether 超發貨幣，同時人為操控比特幣價格。