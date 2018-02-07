〈花蓮強震〉多數飯店正常營業 2月住房大亂湧現退訂潮

花蓮昨 (6) 日深夜發生震度高達 7 級的強烈地震，除已知花蓮統帥飯店倒塌，其他大型飯店建物結構與館內設施均完好無受損，不過業者坦言正陸續被退訂房，甚至過年期間訂房都有被取消的情況發生，但業者坦言，由於網路仍未穩定，因此尚無法統計實際退房狀況。

據統計，包括晶華 (2707-TW) 旗下太魯閣晶英、捷絲旅花蓮中正館、雲朗觀光集團旗下花蓮翰品酒店、知本老爺酒店 (5704-TW)、高野 (2736-TW) 旗下花蓮富野、台東富野建築物結構和館內設施均完好無受損。

花東飯店業者今日均正常營業，花蓮捷絲旅表示，飯店結構沒有問題，不過房內不少備品被震落需重新整理，由於網路訂房不少，目前正在統計被退房的狀況。

晶華也指出，太魯閣晶英飯店狀況一切良好，不過由於通訊網路不穩定，尚無法得知退房狀況，路況目前正由公路總局查詢。

花蓮翰品同樣正常營業，但一早也接到不少退房電話。

花蓮富野指出，訂房正陸續被取消中，不僅農曆年前訂房取消，年節期間也受影響，2 月訂房恐怕都會陸續有更動。

即便位在台東的飯店業者由於民眾考量交通問題也受到部分影響，所幸取消狀況並不嚴重。

知本老爺表示，僅有個位數民眾因蘇花交通問題取消春節訂房，不過春節住房率仍有 9 成以上。

位於市區的台東富野則表示，目前被取消約 2-3 間訂房，主要是因旅客考量到交通不便的因素。