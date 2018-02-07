雲門翠堤20多人受困 全部待查一百多人

昨天晚間 11 點 50 分規模 6.0、高達七級超級強震後，花蓮災情慘重，但是花蓮民眾一整天都處在驚慌恐懼當中，因為花蓮一直震的不停，截至目前已經有 109 次餘震，規模從 3. 多到 5 點多不等，由於幾乎都是淺層地震，隨便一陣，都是 3、4 級以上，因此，非常有感，非常驚恐。地震測報中心表示，還有機會發生規模五以上的地震，請花蓮民眾提高警覺。

根據災情統計，四棟建築物倒塌或傾斜，包括統帥飯店傾斜，3 樓以下被壓垮，稍早救出 1 名鍋爐機電工叫做陳明輝，據了解，還有 2 名櫃台人員受困；130 名遊客被疏散，位在商校街、國盛一街的 12 層的雲門翠堤大樓傾斜，4 樓以下被壓倒，稍早 2 人救出送醫身亡，到底多少人受困？還不明朗，據了解，可能有 20 多人受困，花蓮縣消防局剛剛表示，雲門翠堤大樓統計有 72 戶 213 人，目前聯絡了 30 戶 62 人。此外，國盛六街 2 號倒塌民宅，2 人受困，還在救援；國勝六街 41 號民宅倒塌，人已經救出。目前所有傾塌房屋待查人員有 173 人。

花蓮縣長傅 (山昆) 萁今天凌晨 2 點多到現場關心，他指出，目前 2 人死亡，202 人受傷。花蓮縣政府已宣布今天停班停課，對於住宅有疑慮不敢留在家中的民眾，花蓮小巨蛋設收容中心，民眾可以前往。

另外，在道路方面，中橫公路封閉，有零星落石，不建議行走，蘇花七星大橋有龜裂，橋墩嚴重變形，目前封閉，另外，花蓮大橋攏隆起，可以戒護通行，建議走台九線花東公路，台 9 線蘇花公路已在 3 點 55 分全線搶通。

有專家指出，所有受災地點剛好是 1952 年米崙斷層路線的位置。

慈濟基金會準備薑茶、香雞麵、饅頭，毛毯，救助災民，目前花蓮市有三處收容地點，包括中華國小、小巨蛋縣立體育館、慈濟靜思堂都可以收容災民、提供物資，相關物資事宜可以和花蓮縣政府社會處聯繫，或市公所社會科進行聯繫。

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目前，花防部 (第二作戰區) 工兵連支援將近 400 名兵力，相關車輛機具進駐國盛一街雲門翠堤傾倒大樓，工兵部隊攜帶生命探測器 26 部進入大樓救援，另空軍三架 C-130 待命搭載特指部特戰官兵及救災裝備前往花蓮市投入救援。

總統蔡英文搭乘專機來到花蓮刊載，先前往第二作戰災害災害應變中心聽取簡報，目前正在前往花蓮縣消防局「花蓮縣應變中心」聽取簡報。