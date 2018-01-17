大屯山火山引發台北地震 氣象局：沒直接相關但不排除

中央氣象局發布地震報告，今 (17) 日下午 1 時 59 分，在台北市北投區 (台北市政府北偏西方 12.3 公里)，發生芮氏規模 5.7 有感地震，地震深度 140.0 公里。

最大震度：新北市 3 級、台北市 3 級、宜蘭縣 3 級、桃園市 2 級、花蓮縣 2 級、台中市 2 級、新竹縣市 2 級、南投縣 2 級、基隆市 1 級、苗栗縣 1 級、彰化縣 1 級、雲林縣 1 級、台東縣 1 級。

台電表示，核一、核二、核三廠目前皆無異常，全台電力設備目前也未接獲停電通報，台電已派員到石牌、北投、天母等變電所進行特別巡檢。

北市府表示，稍早北市發生平均 2 級有感地震，震央在北投區，140 公里的深層地震，目前各局處已在災情蒐報中，119 尚無接到回報災情。

高鐵指出，此次地震並未對高鐵營運造成影響。台鐵指出，今日 13:59 台北市政府北偏西方 12.3 公里發生芮氏規模 5.7 地震，礁溪 4 級，大里 = 宜蘭間按地震 4 級規定辦理，已通知工、電單位巡查路線及電車線設備。

上一次台北地牛翻身是在 2014 年 2 月 12 日，地震規模 4.0，震央在士林內寮東南方，陽明山最大震度 4 級、台北市 2 級，是 26 年來，台北發生最大規模的地震。

統計從 1980 年到現在，北台灣至今發生 20 起規模超過 3 以上的地震，總計北台灣百年來約發生 21 起「有感」地震。

今天的震央在北投十分罕見，而且又超有感，加上七星山目前又在噴煙，再度引發網友擔心「大屯山活火山要爆發了」。

針對七星山近日冒出白煙，經濟部中央地質調查所 14 日先行派員至七星山實地勘察，並無發現噴氣現象，也沒有新生成的火山噴氣口，大屯火山觀測所監測資料，同步顯示大屯山地區火山活動跡象穩定。

氣象局地震中心指出，目前沒有直接相關的證據可以顯示兩者關係，但也無法完全排除。這次地震原因是菲律賓板塊與歐亞板塊深層勾動相關。

北台灣近年較大規模地震：

1965 年 7 月 24 日：規模 4.5，震央台北。

1988 年 7 月 3 日：規模 5.3，震央士林。

1993 年 8 月 16 日：規模 4.0，震央新店。

2014 年 2 月 12 日：規模 4.0，震央士林。

2017 年 1 月 17 日：規模 5.7，震央北投。