專家：地球確實處於大地震活躍期 未來數月會更頻繁

在 2017 年下半年全球多起強烈地震引發關注後，2018 年伊始又有強震發生，這是否意味著，地球確實處在大地震活躍期？專家表示，從歷史資料看，地球確實處於規模 8 以上大地震活躍期。

台北時間 23 日 17 點 31 分左右，美國阿拉斯加科迪亞克 (Kodiak) 東南海域發生芮氏規模 8 左右強震，觸發海嘯預警。美國地質勘探局 (USGS) 網站 23 日測定，強震位在阿拉斯加州科迪亞克島東南 280 公里處海域，該機構最初測定的規模為 8.0，後修正為 8.2，最終定為 7.9。震源深度約為 25 公里，暫無人員傷亡和財產損失報告。

阿拉斯加州在美國最北部，由於位於太平洋火山地震帶上 (美洲板塊與太平洋板塊的交界處)，因此該州也是美國最容易發生地震的州。歷史上，阿拉斯加曾經發生過 3 次規模 8 以上的強震。

1957 年 3 月 9 日，阿拉斯加附近海域發生芮氏規模 9.1 級地震，導致休眠長達 200 年的維塞維朵夫火山噴發，引發 15 公尺高的大海嘯，影響遠至夏威夷群島。

1964 年 3 月 27 日，阿拉斯加南部的威廉王子海峽發生芮氏規模 8.4 地震，並引發海嘯，導致百餘人死亡。

1965 年 2 月 4 日，阿拉斯加州的拉特島發生芮氏規模 8.7 地震，引發高達 10.7 公尺的海嘯，席捲了整個舒曼雅島。

近幾年來，阿拉斯加也發生了數次地震，但由於地廣人稀，地震造成的破壞有限。2013 年 1 月 5 日，阿拉斯加東南部海域曾發生規模 7.8 地震，震源深度 10 公里。

2016 年 1 月 24 日，阿拉斯加州南部發生規模 7.1 地震，致使部分地區停電。

2017 年 5 月 1 日，加拿大和美國阿拉斯加州東南部之間的邊境地區發生 2 起強震，地震造成少量建築物受損。

2017 年下半年，全球曾經多發規模 6 以上、乃至 7 以上的強烈地震，引發廣泛關注。《科技日報》援引專家觀點指出，規模 7 以上地震每年都有 20 次左右，並不能以短期的幾次地震判斷地球是否進入地震活躍期。

不過，專家也表示，從全球有地震資料記錄的 100 多年的資料來看，有 3 個階段規模 8 以上地震比較集中，分別是：1900 年前後，1950 年前後和 2004 年至今。因此從歷史資料看，地球確實處於規模 8 以上大震活躍期。

2017 年 9 月，墨西哥先後發生 2 次強震後，中國地震台網中心研究員孫士鋐接受中新網採訪時曾表示，地球自 2004 年印尼附近海域發生規模 9.3 地震之後，就已進入地震活躍時段，在未來幾個月全球地震活動水準有可能會提升。

USGS 表示，此次地震與 1964 年強震的形成原因不同，屬於走滑型地震，海底斷層的滑動方向不與附近海岸線平行，海水垂直方向波動減少，無法形成引發海嘯的強波，因此，產生大型海嘯的幾率小，不會對阿拉斯加及美國太平洋沿岸居民構成威脅。

美國科學網站《The verge》報導，餘震還將持續數周甚至數月。同一震源處不會再發生強震。