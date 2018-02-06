〈玉山金法說〉1月獲利創新高 今年營運聚焦科技、跨境及法遵三防線

玉山金 (2884-TW) 今 (6) 日舉行法人說明會，其中公布今 (2018) 年 1 月自結稅後淨利為 19.2 億元，較去年同期成長 58.6%，創玉山金單月歷史新高；展望今年，玉山金總經理黃男州表示，將聚焦科技策略發展、跨境以及法令遵循三道防線，他強調，若把這些事情做好，估計未來玉山金會做得更好、飛得更高。

黃男州表示，在科技的策略發展上，延攬中央研究院研究員及台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋，兼任玉山金控科技長，未來一年，玉山將全面整合科技資源，並積極開發和實驗新型態的金融科技，持續提供創新的產品服務。

跨境策略布局上，玉山目前在 9 個國家地區，共有 25 個營運據點，下半年將開設澳洲布里斯本分行，以及開設中國廣州分行，到時營業單位將成長為 27 個，估計明年將設立上海分行。

至於法令遵循與洗錢防制上，黃男州表示，APG（亞太洗錢防制國際組織）將於今年年底來台驗收洗錢防制成果，玉山會持續三道防線的策略執行，包括第一道防線自行查核、第二道防線法令遵循與風險管理及第三道防線內部稽核。

此外，法說會中，玉山金也公布去 (2017) 年全年自結稅後純益 147.4 億元，年成長 12.2%，連續 6 年獲利創新高，每股稅後純益 (EPS)1.49 元，股東權益報酬率 (ROE)10.51%、資產報酬率 (ROA)0.74%；存款方面，總存款餘額成長率 9.9%，其中外幣存款成長率 30.2% 為全國最高。

展望今年，黃男州表示，是溫和成長的一年，全球在投資、製造業及貿易回升的帶動下，經濟成長逐漸穩固，而國際主要經濟體復甦，出口持續正成長，台灣國內投資及消費將有機會進一步提升。