〈台股暴跌〉大立光法人停損單出籠摜至跌停 波段跌幅達43%

台股股王大立光 (3008-TW) 受美股大跌及本身 1 月營收不振的的拖累，股價在今 (6) 日開低走低，盤中並一度觸及跌停價 3420 元，成交量並較昨日暴增 100%，達 1500 張，大立光股價破底，將需時間整理反覆構築新支撐。

大立光由波段高點的 6080 元，跌至今天盤中的 3420 元跌停價，其股價跌幅已達 43.75%。

證券分析師張陳浩指出，原來法人圈所擔憂的大立光因營收不振而形成市場籌碼鬆動的現象，在今天因自營商的停損單、外資的電腦程式交易賣單出籠下，衝擊大立光股價遭摜壓到跌停價位，也跌破所有的均線支撐；在大立光今天跌破前波低點的 3725 元低點後，預期正要開始反覆築底。

張陳浩指出，台股今天的賣壓沈重，就自營商而言，主要是因大盤跌破季線而出現的停損賣壓單，但大立光今天的成交量放大到 1500 張以上，單一個股的成交值衝高的 53 億元，股價呈現巨量長黑的結果，其籌碼的流向就必須要注意。

大立光昨日公布 1 月營收為 35.1 億元，月減 28.05%，年減 6.33%，大立光目前對於 2 月營收將較 1 月下滑的基調不變之下，今年前 2 月營收將較去年同期的 72.24 億元出現明顯衰退。在首季市場需求不振之下，已傳出外資圈將再度下修大立光的目標價及評等。

大立光 2017 年第 4 季毛利率 71.69% 創新高，全年稅後純益為 259.77 億元，每股純益 193.66 元的獲利佳績。