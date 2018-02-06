央行的央行：要防止數位貨幣成為現行金融體系「寄生蟲」

摘要：國際清算銀行總裁稱，比特幣是「泡沫、龐氏騙局和環境災難的組合體」。

在數位貨幣面臨的全球監管越來越嚴之際，有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）也出面表態。

BIS 總裁 Agustin Carstens 今日在法蘭克福歌德大學發表的講話中稱，各國有「很強的理由」對數位貨幣進行干預，這是因為它們和現有金融體系存在直接聯繫，監管當局有責任保護投資者和消費者。

Carstens 認為，各國央行應當和財政、稅務以及金融市場監管等部門聯合行動，維護「數字前線」的秩序，保證支付體系運行正常，同時維護實體貨幣的真正價值。

他還提到，比特幣是「泡沫、龐氏騙局和環境災難的組合體」，要防止數位貨幣成為現行金融基礎設施的「寄生蟲」。

如果監管機構不提前行動，數位貨幣可能就和主要金融體系形成更緊的聯繫，從而成為一大威脅。

Carstens 還提到，只有符合標準的交易所和產品才能進入銀行和支付渠道。「這意味著風險相同，監管也要相同，不能例外。」

在上周六重返 9000 美元後，比特幣從上周日起再度下跌，接連跌破 9000、8000 和 7000 美元關口，今日午後一度又跌破 6000 美元關口。隨後比特幣價格有所反彈，當前 CoinMarketCap 平台報價為 6387 美元。

來自監管層面接連不斷的利空消息，是比特幣價格較歷史高點重挫三分之二的主因。

從 1 月 30 日起，韓國終結匿名交易，而且即便通過實名認證，外國投資者和本國《民法》規定的未成年人也無法交易數位貨幣。

隨後印度財政部長賈伊特利 2 月 1 日表示，將打擊使用加密貨幣進行非法用途，並強調加密貨幣不是合法貨幣，政府不會考慮令加密貨幣合法化，並將阻止在其司法管轄範圍內使用比特幣和其它加密貨幣。

同一日，歐洲央行管理委員會委員、奧地利央行行長 Ewald Nowotny 也表示，現在認為有必要立法，以便管控包括比特幣在內的數字加密貨幣。當前，有必要通過立法來解決洗錢風險。

中國央行主管的《金融時報》上周日晚間報導稱，針對境內外 ICO 和虛擬貨幣交易，中國將採取一些列監管措施，包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平台網站等。

『新聞來源／華爾街見聞』