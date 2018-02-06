〈台股暴跌〉外資程式交易賣壓湧 鴻海跌破90元整數關卡

美股重挫 1175 點，台股亦大跌逾 500 點，鴻海 (2317-TW) 也難逃賣壓摜殺，開盤直接向下跳空來到 90.6 元，最低來到 89.2 元，摜破 90 元整數關卡，法人指出，主要賣壓就是來自外資程式交易啟動。

鴻海預計在本周日 (11 日) 舉行尾牙嘉年華，由於向來鴻海董事長郭台銘都會在尾牙以對聯形式來預告景氣及鴻海對策，今年郭董的對聯到底會寫些什麼，對景氣又有什麼看法，以及鴻海的應對之道，都成為外界關心的焦點。

而鴻海日前也大步進軍 AI(人工智慧領域)，並攜手 Landing.ai、Synergies.ai 與 Human Longevity 分別進軍全球生產車間 AI、全面管理無人化及精準醫學。同時郭台銘更大器宣布，要在 5 年投入 100 億元布局 AI，對於人才的投資更是無上限。

郭台銘強調，製造業絕對不會是夕陽，因為不論新產業如何發達，製造永遠會存在，集團對於人才培育的經費無上限，會協助大家自己去創業。郭台銘說，鴻海已經準備好了，要往人工智慧及製造方向發展，鴻海是大的應用場景，歡迎產學界年輕的 AI 創業家，大家一起來鴻海平台從事 AI 的落地發展。

如果投資人短線仍看淡外資將繼續賣超鴻海，並有意透過認售權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如鴻海元大 78 售 01(05813P-TW)、鴻海凱基 77 售 06(06447P-TW)、鴻海台新 78 售 02(05774P-TW) 等。