比特幣價格已見腰斬 市場新手慘賠 老手認為會複製前兩年走勢

自去年 12 月美國推出比特幣期貨之後，一度帶領比特幣上攻至近 2 萬美元。但短短 6 周時間，比特幣在上周五跌至 7614 美元，跌幅逾 6 成。前兩日雖試圖反彈，5 日又回到 8000 美元下方。

全球監管是這波下跌的主要基調，但實際上並沒有意料外的新消息，只是各國均加大了打擊力度。最新的消息來自中國，4 日多家媒體報導指出，中國針對境內外 ICO 和虛擬貨幣交易，將採取一系列監管措施，包括取締、處置境內外虛擬貨幣交易平台網站等。

由於去年 9 月起，中國已經關停了國內的比特幣交易所及禁止 ICO，市場主要觀察針對境外平台交易，中國將採取的行動。

據《彭博》報導，比特幣去年勢如破竹的漲勢，主要來自新手的加入，將價格由 1 萬、1.5 萬、推升到近 2 萬美元。不過就在這波區塊鏈的熱情發展到近失控時，比特幣價格出現轉折。

一些比特幣的支持者在高檔時警告，比特幣將顯著下跌。億萬富翁 Mike Novogratz 提出的價格為 8000 美元，Fundstrat 分析師 Thomas Lee 喊出 9000 美元，都已經達成。

Lee 上周五表示，比特幣近期價格下跌，主因是駭客行為與監管加強打壓投資人信心，但基本面沒有根本性的改變。他表示，下跌是健康的，沒有任何東西會只漲不跌。

比特幣 2016 年中以來價格走勢（Fundstrat 近期報告）

在近期低氣壓中，同樣抱持高度信心的，如研究網站 CryptoCompare 的 Charles Hayter。他指出，比特幣在技術上已取得突破，有助更快的處理交易。而新的監管架構及投資人保護，長期來看，更有利加密貨幣的發展。

觀察過去 2 年比特幣價格走勢，去年初為 1000 美元，2016 年初更只有 450 美元，當時進場的投資人，即使在這波大跌之後，仍有 800% 以上的回報。

Trive 執行長、長期鼓吹比特幣的 David Mondrus 認為，這不過是年初市場常見的下挫，未來仍會回漲，再過 12 個月，人們甚至不會記得這一輪慘跌的情況。