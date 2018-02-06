SIA去年12月全球半導體銷售額年增22.5% 年比值連17揚

彭博社報導指出，半導體產業協會 (SIA) 公佈的數據顯示，2017 年 12 月份全球半導體銷售額 (3 個月移動平均值) 由前月的 376.9 億美元，向上揚升 0.8%，至 379.9 億美元。與 2016 年同期相較，12 月份全球半導體銷售則是增加 22.5%，年比值連續第 17 個月上揚，主要因為歐美、中國、日本與亞太地區銷售年比值連袂上揚所帶動。



以地區來看，12 月份美國半導體銷售為 89.5 億美元，較前月增加 2.1%，連續第九個月上揚，與 2016 年同期相較則是增長 41.4%。



此外，12 月份日本地區表現較前月增長 0.9%，與 2016 年同期相較則是上揚 14.0%；歐洲地區銷售月減 1.6%，年增 20.2%；中國地區銷售月增 1.0%、年增 18.1%；亞太地區銷售則是月增 0.2%、年增 17.4%。



SIA 總裁兼首席執行長 John Neuffer 表示，全球半導體產業在 2017 年實現了廣泛性的成長，每個地區與近乎每項產品別均出現樣兩位數的增幅，但是估計 2018 年增幅會比較溫和。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』