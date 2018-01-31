半導體產業求才若渴 SEMI籲企業、政府正視問題

半導體鬧人才荒，SEMI(國際半導體產業協會) 呼籲，企業與政府採取即刻行動以克服半導體業在招募新進人才方面所遭遇的急迫挑戰。SEMI 台灣區總裁曹世綸表示，面對國際間競相挖角情況，希望台灣政府與企業都能更重視半導體產業人才問題，只有留住並進一步吸引優秀人才，才能延續台灣半導體產業長期競爭力。

事實上，台灣半導體業缺人才的問題已經很久，不少業者都直呼，好的人才不好找，除人才難找，既有的人又有可能遭對岸以高薪或人民幣挖角，廠商在人才管理上，面臨雙面夾擊的壓力。

SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha 在一封寫給全球 2000 多家會員企業執行長信件中，呼籲企業管理者們應共同努力培育人才，經營對產業成長最重要的人力資源。

SEMI 表示，2017 年全球半導體元件 (晶片) 營收躍升 22%，達到近 4500 億美元的市值，半導體製造設備銷售上揚 36%，加上材料則總值超過 1040 億美元。2018 年晶片營收預料將再增加 7%，半導體設備則將成長逾 11%，產值持續成長，但是人才供應卻趕不及需求。

Ajit Manocha 指出，人才已成半導體產業成長瓶頸，光是美國矽谷，SEMI 會員企業就有數千個職缺待補，全球則有超過 1 萬個職缺，若產業不盡快合作採取行動，將阻礙自身成長。

SEMI 指出，過去 17 年來基金會一直推行生涯探索計畫，SEMI 台灣近年也積極與當地企業合作舉辦 HTU 學習營人才培育活動，並獲正面迴響，SEMI 台灣區總裁曹世綸表示，面對國際間競相挖角情況，盼台灣政府與企業都能更重視半導體產業人才問題，只有留住並進一步吸引國際人才，才能延續台灣半導體產業長期競爭力。