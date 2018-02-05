農產品「超級併購」臨近敲定：ADM收購邦吉的交易最快本周宣布

摘要：作為一家 200 多年的老牌糧食貿易商，邦吉最終被收購的「實錘」可能很快就會落下，媒體稱，同為四大糧商之一的 ADM 正在與其做進一步談判，交易最早或於本周宣布。

作為一家 200 多年的老牌糧食貿易商，邦吉最終被收購的「實錘」可能很快就會落下。

據彭博報導，四大糧商之一的 ADM 正就洽購同為四大糧商的邦吉公司進行進一步談判，交易最早可能在本周宣布。

邦吉股價盤前上漲逾 5%：

ADM 和邦吉均是農產品貿易領域的四大公司之一，也就是所謂的「ABCD」四大糧商：美國 ADM（Archer Daniels Midland）、美國邦吉（Bunge）、美國嘉吉（Cargill）和法國路易達孚（Louis-Dreyfus）。

邦吉 CEO Soren Schroder 在去年表達了探討收購可能的意願，稱邦吉有意認真評估報價。不過，他強調建立夥伴關係或是成立合資企業，來在這個產能過剩的行業站穩腳跟。

今年 1 月中，曾有多家媒體報導稱，ADM 向邦吉提出了收購請求。

去年曾傳出另一個全球貿易巨頭嘉能可收購邦吉的消息，但後來嘉能可和邦吉簽署了中止協議，協議規定，截至今年 2 月，嘉能可不能對邦吉發起惡意收購。英國《金融時報》援引知情人士消息稱，邦吉近期利潤下滑，尚不清楚嘉能可是否會在中止協議到期後重提收購意願。

不過，如果邦吉有意選擇 ADM，來自反壟斷檢查的壓力不容忽視。監管機構有可能會要求邦吉分割部分資產，尤其是位於美國和加拿大的資產。因此嘉能可也有可能收購被剝離的資產，避免競購戰打響。

邦吉業務模式的特點主要在於一個「全」字。農產品生產的每一個環節都有它的參與，包括最初的種子、化肥、農藥的研發及銷售，到中間生產環節中向客戶提供的增值服務，再到其後的農作物收購及加工、倉儲物流、貿易分銷。

這樣的模式同嘉能可部分業務的營運模式不盡相同——比如嘉能可的煤炭業務，覆蓋了從原煤開採、到生產加工、出口海運、終端銷售的環節。

『新聞來源／華爾街見聞』