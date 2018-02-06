美股盤中─科技股反彈 股市自低點上揚 大幅縮小跌幅

在科技股反彈帶動下，美國股市週一自盤中低點回升，大幅縮小跌幅。

因擔憂利率上升，美國股市今日擴大上週五的跌勢，道瓊一度大跌達 355 點。隨後科技股上漲，助使 Nasdaq 指數收復跌幅，反彈上揚。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數下跌 47.25 點或 0.19% 至 25473.71。

Nasdaq 指數上漲 9.91 點或 0.12% 至 7250.86。

S&P 500 指數下跌 5.20 點或 0.17% 至 2756.93。

分析師說，投資人有低點買進的心態。

上週五，道瓊狂跌 665.75 點，或 2.5%，創 2016 年 6 月以來最大單日跌幅。S&P 500 亦創下 2016 年 9 月以來最大單日跌幅，Nasdaq 創下自 2017 年 8 月以來單日最大跌幅。

上週，利率快速上升，使得股市受到壓力。10 年期債券殖利率上升至四年高點。今日，該殖利率一度上升至 2.88%，而後回檔至約 2.83%。

上週五大幅下挫後，美國股市主要指數亦創下二年來最差的單週表現。上週，道瓊與 S&P 500 分別下跌 4.1% 與 3.9%。S&P 500 亦下挫 3.53%。

今年開年，美國股市上漲。1 月，道瓊與 S&P 500 創下自 2016 年 3 月以來最大單月漲幅。Nasdaq 創下自 2015 年 10 月以來最大單月漲幅。主要指數並創新歷史高點。

強勁的經濟數據與良好的企業獲利，支撑了今年初的股市漲勢。但近來，因擔憂通貨膨脹上升將使得利率走高，則撼動了華爾街。

分析師說，股市近來的賣壓係反應，高於趨勢的經濟成長，將導致通貨膨脹正常化，並帶動利率走高。

該分析師並持續建議加碼全球股市，但因新的經濟成長與利率環境，預期股市可能仍將震盪。

CBO 波動指數 -- 被認為是股市恐懼的最佳指標 -- 觸及 2016 年 11 月以來高點，而後回檔至 18.39。