JAB主導 Keurig砸187億美元收購DPS 下一步料收購Dunkin Donuts

據美國《華爾街日報》29 日報導，咖啡機生產商 Keurig Green Mountain(GMCR-US) 將以每股 103.75 美元，即 187 億美元 (約 5468 億元新台幣) 的價格，連同新合併公司的股份，收購七喜及新奇士飲品製造商 Dr. Pepper Snapple Group(DPS-US)。

新公司的名稱為 Keurig Dr Pepper，年銷售額可望達到 110 億美元，是史上最大規模的不含酒精飲品合併交易。其負債則逾 160 億美元。

這次合併將包括 Dr Pepper、七喜、Snapple、A＆W、Mott's 和 Sunkist 等軟飲品牌及咖啡品牌 Green Mountain Coffee Roasters 和膠囊咖啡機製造商 Keurig，以及 Keurig 擁有的 75 多家合作品牌系統。

DPS 的股東將持有合併後公司約 13% 的股權，新公司將在紐約證交所上市。Dr Pepper 股價 1 月 29 日飆升 22% 至 117.07 美元，市值逼近 216 億美元。按上週五 (26 日) 收盤價計算，公司市值為 170 億美元。

Dr Pepper 股價

《中國證券報》報導，Keurig 的 K-Cup 膠囊咖啡和單杯咖啡機曾顛覆美國咖啡市場格局，但由於面臨來自自有品牌膠囊咖啡的競爭，該公司業務增速有所放緩。而在消費者對含糖飲料的興趣減弱的情況下，DPS 在產品多樣化方面落後於競爭對手。

Keurig 將利用 Dr Pepper 的經銷渠道，推廣旗下咖啡等飲品，並同時利用 Keurig 的網上渠道，通過亞馬遜 (AMZN-US) 等促進 Dr Pepper 飲品的銷售，料每年從中節省 6 億美元成本。

Keurig 首席執行官 Bob Gamgort 說，要想繼續在咖啡飲料領域取得成功，公司必須能夠提供多種形式的飲品、擁有多個飲料品牌，並能夠通過各種平台推廣這些品牌。

Dealogic 的資料顯示，該交易將成為史上最大規模的軟飲料公司合併交易。內部人士預計該交易將會在今年第 2 季度。

香港《明報》報導，推動這次交是的歐洲大型投資企業 JAB，2 年前以 139 億美元購入 Keurig 的控股權。過去 10 年，JAB 共斥資逾 400 億美元，收購多個咖啡品牌和美國餐館品牌。這次交易完成後，JAB 將在新公司 Keurig Dr Pepper 持控股權。

除了 187 億美元的收購價，Dr Pepper 原股東還可擁有新公司約 13% 股權，暫未知交易總價值。

這宗交易預料將有助 Keurig 與星巴克 (SBUX-US) 競爭。目前星巴克的瓶裝飲品由百事經銷，並主導美國市場。可口可樂 (KO-US) 則由去年起經銷 Dunkin' Donuts 旗下的瓶裝冰咖啡。

近 2 年 JAB 不斷將所擁有的奢侈品品牌脫手。2017 年 4 月，他們宣佈要將 Jimmy Choo 和 Bally 給賣掉，Michael Kors 於 7 月收購了前者，後者則還在等待正式買家。

與此同時，JAB 持續收購咖啡與麵包品牌。2015 年 12 月，JAB 以 141 億美元收購膠囊咖啡機品牌 Keurig Green Mountain；2016 年 5 月，以 13.5 億美元收購美國第二大甜甜圈品牌 Krispy Kreme；2017 年 4 月，以 72 億美元收購連鎖麵包店品牌 Panera Bread。

目前，市場正在猜測，JAB 的下一步可能是收購美國連鎖甜甜圈品牌 Dunkin Donuts。

