每當道指暴跌 接下來會發生什麼？

摘要：今天亞洲歐洲股市普遍下挫的情況下，全球投資者的目光再度聚焦在上周暴跌的美股市場。目前美國三大股指期貨均下跌。

上周，道指遭遇了「黑色星期五」，單日暴跌 666 點。今天亞洲歐洲股市普遍下挫的情況下，全球投資者的目光再度聚焦在稍後開盤的美股市場。

財經媒體 CNBC 通過對沖基金分析工具 Kensho 發現，過去 25 年間（1993 年以來），道瓊斯指數單日下跌 500 點以上的情況共計出現 17 次，出現該情況之後的交易日中，市場 65% 的機率會出現回漲，其中次交易日道指回漲幅度平均為 1.5%。

（圖片來自 CNBC）

如果把時間拉長一點，在道指出現單日暴跌 500 點以上之後的一周內，70% 的情況下道指都出現了回升，回升幅度平均為 2.8%。

分行業來看，在道指出現暴跌之後，科技股回升的機率和幅度最高。

然而，投資者需要注意的是，過往表現不代表市場的未來走勢。上周五超過預期的美國非農就業數據公布後，市場擔憂聯準會會加速退出 QE 並加快升息進程，因此出現了股債雙殺的局面

截止發稿前，美股盤前三大指數期貨均下跌，道指期貨現跌 0.5%，標普 500 指數期貨跌 0.3%，納指期貨跌約 0.1%。

從估值角度看，美股本益比已超過 2007 年金融危機之前，達到 32.1，為歷史第三高位，僅次於 2000 年網路泡沫和 1929 年大衰退之前。

九州證券全球首席經濟學家鄧海清在評論上周美股大跌時表示，「隨著美國經濟回暖、企業盈利回升，美股的價值確實在上升，但價格上升的更快，已經存在較大的透支和泡沫。此外，美國全民炒股、擁擠交易，一致性預期過強也隱含巨大風險。」

2 月初美股市場的劇烈調整，也讓一些投資者開始擔憂這是 1987 年「股災」再現的前兆。但高盛認為，稅改等利多因素帶來的每股收益增加是今年美股上漲的最重要推動力，但在 1987 年 1 月時，本益比的擴張則是最重要的動力。下一步，市場將難以再次因為本益比提升而上漲。高盛也擔憂投資者對股市的態度會成為市場的一大風險點，太過一致的樂觀預期反而增加了市場大幅反轉的可能性。

『新聞來源／華爾街見聞』