「黑色星期一」重演？美股重挫讓亞股跟著趴了

上週五美股重挫，道瓊指數收盤大跌 665.75 點，跌幅達 2.5%，週一 (5 日) 亞股也「趴成一片」，其中，日經指數開盤跌逾 1.5%，收跌 2.5%，創 2016 年 11 月以來最大跌幅。

週一開盤，日經指數、韓國首爾綜指，皆跌逾 1.5%；日股跌幅持續擴大，最後收跌 2.5%，首爾綜指則收斂至 1% 左右；澳洲、紐西蘭股市，也都下挫逾 1%。

美國股指期貨同樣下殺，道瓊工業指數期貨開盤跌 200 點，目前已收斂至 100 點左右。

台股早盤一度重挫 275 點，終場大跌 179.98 點，以 10946.25 點作收；香港恆生指數開盤下挫 2.7%，午後跌幅收斂至 1% 左右。

歐股尚未開盤，但據券商預估，週一歐股恐怕也會大跌。

美國勞工部上週五公布最新統計，1 月非農就業人口新增 20 萬人，優於分析師預期 (18 萬人)，失業率 4.1%，持平於 17 年低點，且平均時薪年增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最大增幅。

不過，投資人預期，薪資大幅成長，恐推升通膨，讓聯準會 (Fed) 加快升息步調；受市場氛圍影響，美國 10 年期公債殖利率應聲升破 2.8%，攀至 2014 年以來新高，美股三大指數全數收跌。

道瓊工業指數收盤大跌 665.75 點，跌幅 2.5%，週跌幅 4.1%，創 2016 年 1 月以來最大；標普 500 指數跌 2.1%，週跌幅 3.9%；那斯達克綜合指數跌 2%，週跌幅 3.5%。

有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX)，上週五飆升近 29%，至 17.31，為 14 個月以來新高。