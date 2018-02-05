【港股解碼】美股下跌引發A股巨震，大國之路慢慢長？

這個周末，美股發生了一件小事，這小事，卻引發了A股的巨震。大有美國佬的噴嚏引發國內海嘯的意味，作爲號稱“超級大國”的中國，大有黑色幽默之趣味。

上周五，A股收盤後，趁著夜色的掩目，策馬大漲了一整年的老美，微調2.54百分點，而這卻嚇壞了國內的媒體小編和一衆小散。某財經媒體頭版頭條以誇大下跌影響，過度解讀之，內附多篇小文，深入剖析原因，制造恐慌，打壓市場。如此卑賤，深感到了，不得不說的地步。

（今日早盤恐慌低開）

就在上上輪牛市，狗腿子幫美國佬打壓A股吸籌，國有資産以低價出售給國外私募基金，大量小散的鮮血被貪婪的吮吸，烏合之衆們狗腿之路從未停歇。

撥開現象看本質，不往遠處說，上周二，道瓊斯指數下跌1.37%，隔日上證指數低開0.5%。2017年5.17日，道瓊斯收盤下跌1.78%，隔日上證指數低開0.82%這是A股跟風美股的2個小栗子。我們在想，美股會跟風A股嗎？看實況，2015年6.19日,上證指數暴跌6.42%，當晚，美股高開0.01%，是不是很黑色幽默，這，只是滄海一粟。

崇是崇尚，媚則是谄媚，我們學習西方的先進事物是自強不息，而不是谄媚著西方的文化思想，放棄了自尊，平等，甚至自我，以低人一等的姿態對洋人文化奴性般討好，用最“自由”的方式揮灑著卑賤品質和民族尊嚴。

上世紀，辛醜條約的簽訂，清政府喪權辱國後的無力反抗，開啓了習得性無助。當一個人被征服後，就會淪爲附屬品，這包括思想，那時候的國人，崇洋媚外之心已經一發不可收拾。自信是一個人的根源，那一刻國人的自信被徹底摧毀。

在當下，有多少年輕人灑脫著自我，以多大的‘卑賤’崇尚著日本車，以多愚鈍的大腦意淫著國貨的低廉，操持著拗口的普通話，言語間夾雜著幾句英文單詞，領著2000元的月薪用著近萬元的蘋果手機，賣著最“自由”的肉體，踐踏著道德的底線，在洋思想的光輝照耀下，走在舍本逐末的前沿。

在過去的中國，經曆了種種的天災人禍，饑寒交迫，生死之劫；對美國爲首的西方世界總是充滿了渴望，先進的技術，文化思想，日常生活，甚至是肢體行爲。一葉障目，如飛蛾撲火一般，是洋就崇尚，是外就谄媚。我們受過貧困之苦，崇尚自由，貧困給了我們痛苦，更讓我們能冷靜下來思考，什麽是個什麽。洋只是個洋，外只是只老外。

在股市中，任何有一定級別的調整，都不止是將價格拉回合理的水平，而是大幅的折讓，這在思想上，也很類似，國人在長達一個世紀的築底之路中，多頭的奮發圖強，努力上進，在遭遇阻力後，力竭了最後的多頭力量後，夾雜著狗腿子空頭的猛烈打壓，交織在底部的曲線中，多頭的屍骨已摞成山河，而今，築底成功，在多頭即將絕塵之時，空頭必然會使出渾身解數，因爲在這之後，將是平等自強之多頭的天下，空之形勢，無處躲藏。在這經濟趨勢即將背馳之時，溫飽滿足後的思想空窗期內，崇洋媚外之思維趁虛而入，興起在當下的文化意識間，在昨夜的北風中撕嚎。

改革開放已然不是30年，而是40年的歲月，在高層的領導下，中國正以全新的姿態站在世界的舞台上，過去的一百多年，夾雜著戰爭，窮困，絕望與悲痛，卻又是在關鍵的時點，關鍵的人物，在整個民族的團結下，在不屈的田野上，冉冉升起希望的光輝，其間的苦楚不需過多言說。我們經曆著經曆，經曆被我們所經曆著，汲取養分，把精力放逐于行動，用平等的思想支配著勤勞的雙手。

當下的中國，實幹興邦之時，本該這樣，抛開陳舊的思想，壓制谄媚的欲望，努力得充實自己，去實幹，讓自己更強大，這關乎每個人，每個媒體，每個小散，每一個分力。這樣，當你嘴上說著自己是超級大國，自己很強壯時，就不會因爲美國佬的一個噴嚏就大病一場，虛實之間，一念，跟風，化作泡影。崛起之路，剛剛開始，矯正思維，首當其衝，就像在今天，美股下跌，你跟風了嗎？

■ 作者｜王潤萍

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