〈央行新總裁拍板〉新台幣強升+多艘航母掀漣漪 楊金龍上任後的兩大考驗

行政院今 (1) 日宣布，台灣央行總裁新任人選已拍板定案，由原央行副總裁楊金龍接任，不過楊金龍上任後，將馬上得面臨新台幣匯率強升、各主要央行今年可能將陸續有升息動作的兩大壓力，在多艘航空母艦掀起的漣漪中，台灣這艘小船如何因應，將是楊金龍今年要面對的最重要課題。

過去在 14A 總裁淮南的坐鎮下，台灣雙率政策一向相當穩定，外界一般預期，楊金龍接任後也將維持過去的政策方向，不會有太大差異。

然而，今年起，全球貨幣市場在美國聯準會維持升息腳步下，預料各國央行也將陸續跟進，屆時金融市場可望掀起更大的漣漪，隨著彭淮南卸任，外界都在看楊金龍能否獨挑大樑。

事實上，今年可說是匯率相當動盪的一年，美國總統川普表態支持強勢美元、且美國逐步展開升息腳步，但隨著各主要央行包括歐洲央行、日銀等均陸續有新動作，國際資金挪移速度越來越快，台灣何時跟進升息最妥適，將考驗著楊金龍。

另一方面，台灣雖成功在去年 10 月從美國匯率操縱國觀察名單中移出，不過，此名單每年 4 月、10 月都會公布，央行監控匯率動態穩定仍有不小包袱，在此前提下，楊金龍要如何維持過去彭淮南強調的穩定策略，同樣考驗著他的智慧。

楊金龍從央行基層做起，具有純正央行血統，一向被視為最能貫徹彭淮南意志的繼任總裁人選，不過，前有巨人 14A 總裁彭淮南立下的種種戰功，未來外界勢必會用放大鏡檢視在楊金龍的掌舵下的雙率表現。