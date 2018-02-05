歐元區企業活絡 一月綜合PMI升至58.8 創逾十年最高

調查顯示，2018 開年以來，歐元區企業活動增速，創過去 10 年來最快，儘管企業調升價格也創近 7 年來最大幅度，但新訂單仍如雪花般飛來。

歐元區去年是全球表現最好的主要經濟體之一，調查中的前瞻性指標顯示，此趨勢可能會至少再持續幾個月，以迎接歐洲央行朝 QE 退場政策邁進。

觀察歐元區全體成長指數的指標 IHS Markit 的綜合採購經理人 (PMI) 終值 1 月份自前月的 58.1 上升至 58.8，也高於初值的 58.6，登上自 2006 年 6 月以來最高點。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，「這股強勁的上升，其基礎廣泛，增加了成長的潛力，也更能自行持續下去，因為歐元區的需求都上升。」

「所以該調查數據顯示，歐元區 2018 年開年的成長動力很棒，價格壓力也相對應的上升，如果接下來數月都可以看到這樣令人印象深刻的數字，當局的態度可能就會比較強硬一些了。」

雖然通膨數據離目標 2% 還遠著，但 ECB 自 1 月起已經購債規模縮減一半，且預計年底之前就會完全讓 QE 退場。

因此，一月份衡量價格的指數自前月的 53.2 大升至 54.8，創 2011 年 4 月以來最高點。

Williamson 表示，如果這個 PMI 數據維持下去，這代表第一季的 GDP 成長達 1.0%，這將會是 2010 年第二季以降最佳表現，也高於路透社上個月調查的分析師預期 (0.6%)。

服務業蓬勃發展也支撐了成長，一月份服務業的 PMI 自前月的 56.6 上升至 58.0，也高於初值 57.6，攀上 2007 年 8 月以來最高值。