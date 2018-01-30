2017歐元區GDP達2.5% 創近10年新高

歐盟統計局週二 (30 日) 公布最新數據，2017 全年國內生產毛額 (GDP) 達 2.5%，創近 10 年新高。

據《路透社》報導，2017 年第 4 季，歐元區 GDP 年增 2.7%，符合經濟學者預期。

2017 全年，歐元區 GDP 達 2.5%，創 2007 年 (3.0%) 以來最高。

歐盟統計局也同步公布歐元區 1 月消費者信心指數，數值為 1.3，符合預期，也優於去年 12 月的 0.5。

由歐盟統計資料亦可得知，1 月歐元區經濟景氣指數，從去年 12 月的近 17 年高點 (115.1)，小幅回落至 114.7。

荷商安智銀行 (ING Bank) 經濟學家 Bert Colijn 表示，歐元區的經濟，在 2017 年來到一條快速成長的道路上，全力奔馳。

歐洲最大經濟體德國，2017 年 GDP 為 2.2%，不僅優於 2016，更創下近 6 年來新高，表現亮眼。

不過，2.2% 的成長率，似乎低於預期。根據《路透社》調查，經濟學家多認為，2017 年德國 GDP 可望上看 2.4%。

自 2010 年經濟危機襲擊歐洲以來，德國致力創造就業機會，目前失業率已降至 1990 年以來最低水準。