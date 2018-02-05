【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股重挫 台股跳空失守月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 187 點至 10927 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 19.25 點，電子期逆價差擴至 - 0.72 點，金融期逆價差縮至 - 2.71 點。現貨部分，三大法人賣超 108.04 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4342 口至 3228 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3895 口至 40149 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2449 口至 2710 口。

上週五美國公布就業數據後公債殖利率飆升，隨後美股三大指數跳水引發黑色星期五股災。週一早盤受小道瓊續跌影響，亞洲股市下跌開出，加權指數跳空開低後跌破 10900，盤中最大跌幅高達 271 點，所幸隨小道瓊止跌回升以及陸股翻紅，多檔權值股低接買盤進場收斂跌幅，終場加權指數仍大跌 179.98 點至 10946.25 點，成交量能 1285.37 億，較前一日增加 75.14 億。技術面來看，加權指數跳空開低跌破月線支撐，上方出現高達 100 點左右的空方缺口將對指數產生上檔壓力，同時日、週、月 KD 死亡交叉，預期若指數未能盡速回補空方缺口，則不排除有回測季線壓力。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量由 11400 下移至 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.68 降至 1.48，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.75% 升至 11.2%，賣權平均隱含波動率由 12.52% 升至 13.83%，買賣權皆升。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。