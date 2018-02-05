歐股盤中─「追隨」美股、亞股腳步 泛歐 Stoxx 600下挫逾1%

上週五美股重挫，週一 (5 日) 亞股也「趴成一片」，歐股早盤亦大幅走低，主要指數皆下挫，泛歐 Stoxx 600 指數跌逾 1%，跌破 200 日均線。

英國 FTSE100 指數開盤跌 1.1%、德國 DAX 指數開盤跌 0.8%、法國 CAC40 指數開盤跌 0.9%；其中，法國 CAC40 指數在短短 30 分鐘內，跌幅便擴大至 1.12%，其期貨、期權合約，被暫停交易，目前已收斂至 0.97% 左右。

科技類股表現最差，早盤平均跌幅達 1.4%。

個股表現方面，瑞安航空 (Ryanair) 上季營收成長 12%，早盤股價卻重挫 2%；金屬切削刀具業者 Sandvik 上季獲利高於預期，股價仍下跌 0.4%。

歐洲政局方面，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 所屬的保守陣營，和社會民主黨 (SPD) 的談判並不順利，在若干議題上仍有歧見，預計明天將繼續進行談判。

美國勞工部上週五公布最新統計，1 月非農就業人口新增 20 萬人，優於分析師預期 (18 萬人)，失業率 4.1%，持平於 17 年低點，且平均時薪年增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最大增幅。

不過，投資人預期，薪資大幅成長，恐推升通膨，讓聯準會 (Fed) 加快升息步調；受市場氛圍影響，美國 10 年期公債殖利率應聲升破 2.8%，攀至 2014 年以來新高，美股三大指數全數收跌。

道瓊工業指數收盤大跌 665.75 點，跌幅 2.5%，週跌幅 4.1%，創 2016 年 1 月以來最大；標普 500 指數跌 2.1%，週跌幅 3.9%；那斯達克綜合指數跌 2%，週跌幅 3.5%。

週一開盤，日經指數、韓國首爾綜指，皆跌逾 1.5%；日股跌幅持續擴大，最後收跌 2.53%，首爾綜指則收斂至 1% 左右；澳洲、紐西蘭股市，也都下挫逾 1%。