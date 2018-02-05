歐股盤前─美股重挫亞股趴 歐股開盤恐走低

上週五美股重挫，週一 (5 日) 亞股也「趴成一片」，券商預估，歐股開盤恐走低。

美國勞工部上週五公布最新統計，1 月非農就業人口新增 20 萬人，優於分析師預期 (18 萬人)，失業率 4.1%，持平於 17 年低點，且平均時薪年增 2.9%，為 2009 年 6 月以來最大增幅。

不過，投資人預期，薪資大幅成長，恐推升通膨，讓聯準會 (Fed) 加快升息步調；受市場氛圍影響，美國 10 年期公債殖利率應聲升破 2.8%，攀至 2014 年以來新高，美股三大指數全數收跌。

道瓊工業指數收盤大跌 665.75 點，跌幅 2.5%，週跌幅 4.1%，創 2016 年 1 月以來最大；標普 500 指數跌 2.1%，週跌幅 3.9%；那斯達克綜合指數跌 2%，週跌幅 3.5%。

週一開盤，日經指數、韓國首爾綜指，皆跌逾 1.5%；日股跌幅持續擴大，最後收跌 2.53%，首爾綜指則收斂至 1% 左右；澳洲、紐西蘭股市，也都下挫逾 1%。

歐洲產業消息方面，瑞安航空 (Ryanair)、金屬切削刀具業者 Sandvik，將公布財報。

至於歐洲政局，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 所屬的保守陣營，和社會民主黨 (SPD) 的談判並不順利，在若干議題上仍有歧見，預計明天將繼續進行談判。